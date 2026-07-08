Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο για το 2027 στις μεταβιβάσεις ακινήτων: Στο τραπέζι η μόνιμη κατάργηση του φόρου υπεραξίας
Τι αλλάζει και τι μένει ίδιο για το 2027 στις μεταβιβάσεις ακινήτων: Στο τραπέζι η μόνιμη κατάργηση του φόρου υπεραξίας
Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, καθώς το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να εξισορροπήσει την ανάγκη για εισπράξεις με την αποφυγή περαιτέρω «εκτόξευσης» των τιμών
Στην παράταση των δύο βασικών φορολογικών μέτρων που στηρίζουν την οικοδομική δραστηριότητα και αποτρέπουν την επιπλέον επιβάρυνση του κόστους απόκτησης κατοικίας, προσανατολίζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για την αναστολή του ΦΠΑ στα νεόδμητα, αλλά και την απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας 15% στις μεταβιβάσεις -με τις ενδείξεις να συγκλίνουν ότι ενδέχεται και οριστική κατάργησή του.
Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, καθώς το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να εξισορροπήσει την ανάγκη για εισπράξεις με την αποφυγή περαιτέρω «εκτόξευσης» των τιμών σε μια αγορά που παραμένει σε ανοδική τροχιά.
Ως προς την εφαρμογή του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα, η παράταση της αναστολής παραμένει το «κλειδί» για να μην καταστεί απαγορευτικό το κόστος αγοράς. Ο φόρος θεσμοθετήθηκε πριν 20 χρόνια, αλλά παρατείνεται συνεχώς. Με το ισχύον καθεστώς, ο αγοραστής καταβάλλει μόνο τον φόρο μεταβίβασης 3%. Αντιθέτως, με τις τιμές πρώτων υλών και κόστους κατασκευής στα ύψη, η επιβολή του ΦΠΑ στα νεόδμητα θα μπορούσε να εκτοξεύσει και άλλο την επιβάρυνση, συμπαρασύροντας τις τιμές και στα παλαιότερα ακίνητα.
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Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, καθώς το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να εξισορροπήσει την ανάγκη για εισπράξεις με την αποφυγή περαιτέρω «εκτόξευσης» των τιμών σε μια αγορά που παραμένει σε ανοδική τροχιά.
Τι ισχύει και τι έρχεται
Ως προς την εφαρμογή του ΦΠΑ 24% στα νεόδμητα, η παράταση της αναστολής παραμένει το «κλειδί» για να μην καταστεί απαγορευτικό το κόστος αγοράς. Ο φόρος θεσμοθετήθηκε πριν 20 χρόνια, αλλά παρατείνεται συνεχώς. Με το ισχύον καθεστώς, ο αγοραστής καταβάλλει μόνο τον φόρο μεταβίβασης 3%. Αντιθέτως, με τις τιμές πρώτων υλών και κόστους κατασκευής στα ύψη, η επιβολή του ΦΠΑ στα νεόδμητα θα μπορούσε να εκτοξεύσει και άλλο την επιβάρυνση, συμπαρασύροντας τις τιμές και στα παλαιότερα ακίνητα.
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