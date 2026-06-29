Νέο «σαφάρι» στον online τζόγο: Φόροι, μπλόκο στις παράνομες πλατφόρμες και influencers
Νέο «σαφάρι» στον online τζόγο: Φόροι, μπλόκο στις παράνομες πλατφόρμες και influencers
Αυξάνεται από 1/6 ο φόρος στα κέρδη των online καζίνο - Tαυτοποίηση λογαριασμών και μπλοκάρισμα παράνομων ιστοσελίδων - Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ - Αυστηρότερες ποινές για όσους προωθούν μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες
Σφίγγει από την 1η Ιουλίου ο κλοιός γύρω από τον online τζόγο, με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί ένα νέο αυστηρότερο πλαίσιο που φέρνει υψηλότερη φορολογία στα κέρδη των online καζίνο, «φρουτάκια» κλπ, νέες εξουσίες για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων κατά της παράνομης αγοράς, των ιστοσελίδων που λειτουργούν εκτός αδειοδότησης αλλά και όσων τις διαφημίζουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Η αύξηση της φορολογίας είναι μόνο η μία πλευρά των αλλαγών. Το νέο πλαίσιο ενισχύει σημαντικά τις αρμοδιότητες της ΕΕΕΠ, ενεργοποιεί νέα ψηφιακά εργαλεία για τον εντοπισμό και το μπλοκάρισμα παράνομων ιστοσελίδων και περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ βάζει για πρώτη φορά στο στόχαστρο influencers, streamers και affiliate δίκτυα που προωθούν μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις, με διοικητικά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για την παράνομη προώθηση και βαρύτερες ποινές για όσους δραστηριοποιούνται στην παράνομη αγορά του διαδικτυακού τζόγου.
Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τη φορολογία των κερδών από τα online καζίνο. Διατηρείται το αφορολόγητο για καθαρά ημερήσια κέρδη έως 100 ευρώ, όμως αυξάνονται σημαντικά οι συντελεστές για τα μεγαλύτερα ποσά. Για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ ο φόρος αυξάνεται στο 20% από 15%, ενώ για ποσά άνω των 500 ευρώ ανεβαίνει στο 30% από 20%, μειώνοντας αισθητά το καθαρό ποσό που καταλήγει στον παίκτη. Η φορολόγηση εξακολουθεί να υπολογίζεται στο καθαρό ημερήσιο αποτέλεσμα, δηλαδή στη διαφορά μεταξύ κερδών και ζημιών κάθε 24ώρου και όχι σε κάθε δελτίο ή παιχνίδι ξεχωριστά. Παράλληλα, ο φόρος εξακολουθεί να παρακρατείται αυτόματα πριν από την πίστωση των χρημάτων στον λογαριασμό του παίκτη.
Το νέο πλαίσιο, όμως, δεν περιορίζεται στη φορολογία. Η ΕΕΕΠ αποκτά τη δυνατότητα να ζητά την άμεση αφαίρεση ή απενεργοποίηση παράνομου περιεχομένου από ιστοσελίδες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και μηχανές αναζήτησης, καθώς και να προχωρά στην ταυτοποίηση λογαριασμών και διαχειριστών που συνδέονται με μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα. Παράλληλα, ενισχύεται η λειτουργία της «μαύρης λίστας», η οποία αριθμεί ήδη περισσότερα από 11.000 αποκλεισμένα domains, ενώ αξιοποιείται και η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών της ΕΕΕΠ, μέσω της οποίας πολίτες μπορούν να αναφέρουν ανώνυμα ή επώνυμα ιστοσελίδες, εφαρμογές, λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλη μορφή παράνομου διαδικτυακού τζόγου.
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Η αύξηση της φορολογίας είναι μόνο η μία πλευρά των αλλαγών. Το νέο πλαίσιο ενισχύει σημαντικά τις αρμοδιότητες της ΕΕΕΠ, ενεργοποιεί νέα ψηφιακά εργαλεία για τον εντοπισμό και το μπλοκάρισμα παράνομων ιστοσελίδων και περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ βάζει για πρώτη φορά στο στόχαστρο influencers, streamers και affiliate δίκτυα που προωθούν μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες. Παράλληλα, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις, με διοικητικά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για την παράνομη προώθηση και βαρύτερες ποινές για όσους δραστηριοποιούνται στην παράνομη αγορά του διαδικτυακού τζόγου.
Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά τη φορολογία των κερδών από τα online καζίνο. Διατηρείται το αφορολόγητο για καθαρά ημερήσια κέρδη έως 100 ευρώ, όμως αυξάνονται σημαντικά οι συντελεστές για τα μεγαλύτερα ποσά. Για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ ο φόρος αυξάνεται στο 20% από 15%, ενώ για ποσά άνω των 500 ευρώ ανεβαίνει στο 30% από 20%, μειώνοντας αισθητά το καθαρό ποσό που καταλήγει στον παίκτη. Η φορολόγηση εξακολουθεί να υπολογίζεται στο καθαρό ημερήσιο αποτέλεσμα, δηλαδή στη διαφορά μεταξύ κερδών και ζημιών κάθε 24ώρου και όχι σε κάθε δελτίο ή παιχνίδι ξεχωριστά. Παράλληλα, ο φόρος εξακολουθεί να παρακρατείται αυτόματα πριν από την πίστωση των χρημάτων στον λογαριασμό του παίκτη.
Το νέο πλαίσιο, όμως, δεν περιορίζεται στη φορολογία. Η ΕΕΕΠ αποκτά τη δυνατότητα να ζητά την άμεση αφαίρεση ή απενεργοποίηση παράνομου περιεχομένου από ιστοσελίδες, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και μηχανές αναζήτησης, καθώς και να προχωρά στην ταυτοποίηση λογαριασμών και διαχειριστών που συνδέονται με μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα. Παράλληλα, ενισχύεται η λειτουργία της «μαύρης λίστας», η οποία αριθμεί ήδη περισσότερα από 11.000 αποκλεισμένα domains, ενώ αξιοποιείται και η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών της ΕΕΕΠ, μέσω της οποίας πολίτες μπορούν να αναφέρουν ανώνυμα ή επώνυμα ιστοσελίδες, εφαρμογές, λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλη μορφή παράνομου διαδικτυακού τζόγου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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