«Δεν βλέπω το ταβάνι»: Η συγκλονιστική ιστορία της Jo Malone πίσω από δύο παγκόσμια brands
«Δεν βλέπω το ταβάνι»: Η συγκλονιστική ιστορία της Jo Malone πίσω από δύο παγκόσμια brands
Στα 11 της συντηρούσε την οικογένειά της. Στα 38 της οι γιατροί τής έδιναν εννέα μήνες ζωής - Η γυναίκα που δημιούργησε τη Jo Malone London και τη Jo Loves μίλησε στο πρώτο M.O.RE. του ΣΕΛΠΕ για τη δημιουργικότητα, τα λάθη, τις δεύτερες ευκαιρίες και το γιατί οι άνθρωποι δεν αγοράζουν προϊόντα, αλλά ιστορίες
Στα 11 της συντηρούσε την οικογένειά της, μια οικογένεια που δοκιμαζόταν από τη φτώχεια και τα σοβαρά προβλήματα υγείας της μητέρας της. Χρόνια αργότερα δημιούργησε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands αρωμάτων στον κόσμο, το οποίο εξαγοράστηκε από την Estée Lauder. Στα 38 της οι γιατροί τής έδιναν εννέα μήνες ζωής. Τους διέψευσε.
Η θεραπεία τής έσωσε τη ζωή, αλλά της στέρησε προσωρινά την όσφρηση, το πολυτιμότερο εργαλείο της δουλειάς της. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εταιρεία που έφερε το όνομά της και, όταν η όσφρησή της επέστρεψε, εκείνη δεν μπορούσε πια να επιστρέψει, δεσμευμένη από τη συμφωνία μη ανταγωνισμού. Ξεκίνησε ξανά από το μηδέν. Δημιούργησε τη Jo Loves. Γι’ αυτό, όταν ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ και πρόεδρος και CEO της ΠΛΑΙΣΟ, Κώστας Γεράρδος, τη ρώτησε πώς μπορούν οι Έλληνες retailers να ξεπεράσουν τα όρια μιας μικρής αγοράς, η Jo Malone δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί: «Δεν βλέπω το ταβάνι».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η θεραπεία τής έσωσε τη ζωή, αλλά της στέρησε προσωρινά την όσφρηση, το πολυτιμότερο εργαλείο της δουλειάς της. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την εταιρεία που έφερε το όνομά της και, όταν η όσφρησή της επέστρεψε, εκείνη δεν μπορούσε πια να επιστρέψει, δεσμευμένη από τη συμφωνία μη ανταγωνισμού. Ξεκίνησε ξανά από το μηδέν. Δημιούργησε τη Jo Loves. Γι’ αυτό, όταν ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ και πρόεδρος και CEO της ΠΛΑΙΣΟ, Κώστας Γεράρδος, τη ρώτησε πώς μπορούν οι Έλληνες retailers να ξεπεράσουν τα όρια μιας μικρής αγοράς, η Jo Malone δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί: «Δεν βλέπω το ταβάνι».
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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