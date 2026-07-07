«Δεν βλέπω το ταβάνι»: Η συγκλονιστική ιστορία της Jo Malone πίσω από δύο παγκόσμια brands

Στα 11 της συντηρούσε την οικογένειά της. Στα 38 της οι γιατροί τής έδιναν εννέα μήνες ζωής - Η γυναίκα που δημιούργησε τη Jo Malone London και τη Jo Loves μίλησε στο πρώτο M.O.RE. του ΣΕΛΠΕ για τη δημιουργικότητα, τα λάθη, τις δεύτερες ευκαιρίες και το γιατί οι άνθρωποι δεν αγοράζουν προϊόντα, αλλά ιστορίες