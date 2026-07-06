Η μεγάλη επιστροφή: Πώς η BlackBerry μεταμορφώθηκε αθόρυβα σε γίγαντα του Auto-Tech και της ΑΙ
Η μεγάλη επιστροφή: Πώς η BlackBerry μεταμορφώθηκε αθόρυβα σε γίγαντα του Auto-Tech και της ΑΙ
Η BlackBerry ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street με έσοδα 152,9 εκατ. δολαρίων - Πώς το λογισμικό QNX για αυτοκίνητα και η τεχνητή νοημοσύνη μεταμόρφωσαν την εταιρεία
Για τους περισσότερους, η BlackBerry είναι μια γλυκιά ανάμνηση των ’00s, συνδεδεμένη με κινητά τηλέφωνα που διέθεταν φυσικά πληκτρολόγια και την κάποτε πανίσχυρη υπηρεσία BBM. Ωστόσο, η καναδική εταιρεία έχει ολοκληρώσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά και αθόρυβα turnarounds στην ιστορία της τεχνολογίας. Σήμερα, δεν φτιάχνει τηλέφωνα, αλλά το «μυαλό» των σύγχρονων αυτοκινήτων και των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική της απέδωσε καρπούς. Η BlackBerry ανακοίνωσε έσοδα ύψους 152,9 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας άλμα 26% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε κατά πολύ τις εσωτερικές προβλέψεις της εταιρείας, οι οποίες τοποθετούσαν τον πήχη στα 140 εκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική της απέδωσε καρπούς. Η BlackBerry ανακοίνωσε έσοδα ύψους 152,9 εκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνοντας άλμα 26% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε κατά πολύ τις εσωτερικές προβλέψεις της εταιρείας, οι οποίες τοποθετούσαν τον πήχη στα 140 εκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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