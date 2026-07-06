Μπλόκο στις κατασχέσεις λογαριασμών: Πώς αίρεται η δέσμευση και ποιοι κερδίζουν έως 4.200 ευρώ ετησίως
Μπλόκο στις κατασχέσεις λογαριασμών: Πώς αίρεται η δέσμευση και ποιοι κερδίζουν έως 4.200 ευρώ ετησίως
Από Ιούλιο αύξηση του ακατάσχετου, αλλά και αποδέσμευση λογαριασμών που είχαν «παγώσει» λόγω χρεών στην Εφορία. Νέο παράθυρο και για αποδέσμευση ακινήτων. Κλειδί η εξόφληση του 25% της οφειλής και η τακτοποίηση των υπόλοιπων χρεών μέσω ρύθμισης ή νόμιμης αναστολής
Με μια απλή αίτηση ενεργοποιείται από τον Ιούλιο η δυνατότητα που για πρώτη φορά δίνει σε χιλιάδες οφειλέτες ο νέος νόμος 5313/2026, για πλήρη άρσης της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της οφειλής και ρυθμίσει το υπόλοιπο των χρεών του.
Αντίστοιχο παράθυρο ανοίγει και για όσους χρωστούν αλλά πωλούν ακίνητο. Αν το δημόσιο παρακρατήσει από την πώλησή του τουλάχιστον το 1/4 της οφειλής του πωλητή, τότε το δεσμευμένο ακίνητο ξεμπλοκάρεται.
Επιπλέον, χωρίς καμία αίτηση, αυξάνεται το ακατάσχετο για οφειλές προς το Δημόσιο από 1.250 σε 1.600 ευρώ τον μήνα, δηλαδή κατά 350 ευρώ μηνιαίως ή έως 4.200 ευρώ τον χρόνο.
Το βασικό κριτήριο είναι η εξόφληση ποσού που αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, μαζί με τόκους και προσαυξήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο το υπόλοιπο της οφειλής, είτε μέσω ρύθμισης είτε μέσω αναστολής πληρωμής, ενώ θα πρέπει να έχουν επίσης εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και όλες οι άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος προς τη φορολογική διοίκηση.
Πώς θα γίνει αυτό; Με τις 72 δόσεις για παλαιά χρέη και τις 24 δόσεις για τα τρέχοντα.
Μετά την άρση, ο φορολογούμενος αποκτά ξανά πρόσβαση στον λογαριασμό του για νέα ποσά που θα πιστωθούν από εκεί και πέρα.
Η νέα δυνατότητα αυτή καθιερώνεται σε μόνιμη βάση αλλά παρέχεται μόνο μία φορά για κάθε οφειλέτη. Συνεπώς δεν υπάρχει ημερομηνία λήξεως για την υποβολή αιτήσεων, αν γίνει κακή χρήση της και τη χάσει ο οφειλέτης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που κατά την ημερομηνία της αίτησης βρίσκονται ήδη σε καθεστώς πτώχευσης.
Για κατασχέσεις σε ακίνητα, η αντίστοιχη δυνατότητα ενεργοποιείται επίσης αν ικανοποιηθεί το 25% των απαιτήσεων του δημοσίου, με παρακράτηση από το τίμημα πώλησης του ακινήτου. Τις σχετικές λεπτομέρειες θα εξειδικεύει απόφαση που θα εκδώσει η ΑΑΔΕ, στις επόμενες ημέρες.
Αντίστοιχες αυξήσεις θεσπίζονται και για κατασχέσεις από τράπεζες και ιδιώτες. Το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό ανεβαίνει στα 1.600 ευρώ από 1.500 ευρώ, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς το προστατευόμενο όριο αυξάνεται στα 2.200 ευρώ από 2.000 ευρώ.
Αντίστοιχο παράθυρο ανοίγει και για όσους χρωστούν αλλά πωλούν ακίνητο. Αν το δημόσιο παρακρατήσει από την πώλησή του τουλάχιστον το 1/4 της οφειλής του πωλητή, τότε το δεσμευμένο ακίνητο ξεμπλοκάρεται.
Επιπλέον, χωρίς καμία αίτηση, αυξάνεται το ακατάσχετο για οφειλές προς το Δημόσιο από 1.250 σε 1.600 ευρώ τον μήνα, δηλαδή κατά 350 ευρώ μηνιαίως ή έως 4.200 ευρώ τον χρόνο.
Γενική άρση εξοφλώντας το 1/4Ο νόμος 5313/2026 αλλάζει τους όρους στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και δίνει διέξοδο σε όσους είχαν βρεθεί χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους. Η κεντρική πρόβλεψη είναι ότι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί για βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση μπορούν πλέον να αίρονται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Το βασικό κριτήριο είναι η εξόφληση ποσού που αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, μαζί με τόκους και προσαυξήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο το υπόλοιπο της οφειλής, είτε μέσω ρύθμισης είτε μέσω αναστολής πληρωμής, ενώ θα πρέπει να έχουν επίσης εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και όλες οι άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος προς τη φορολογική διοίκηση.
Πώς θα γίνει αυτό; Με τις 72 δόσεις για παλαιά χρέη και τις 24 δόσεις για τα τρέχοντα.
Μετά την άρση, ο φορολογούμενος αποκτά ξανά πρόσβαση στον λογαριασμό του για νέα ποσά που θα πιστωθούν από εκεί και πέρα.
Η νέα δυνατότητα αυτή καθιερώνεται σε μόνιμη βάση αλλά παρέχεται μόνο μία φορά για κάθε οφειλέτη. Συνεπώς δεν υπάρχει ημερομηνία λήξεως για την υποβολή αιτήσεων, αν γίνει κακή χρήση της και τη χάσει ο οφειλέτης, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά. Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που κατά την ημερομηνία της αίτησης βρίσκονται ήδη σε καθεστώς πτώχευσης.
Για κατασχέσεις σε ακίνητα, η αντίστοιχη δυνατότητα ενεργοποιείται επίσης αν ικανοποιηθεί το 25% των απαιτήσεων του δημοσίου, με παρακράτηση από το τίμημα πώλησης του ακινήτου. Τις σχετικές λεπτομέρειες θα εξειδικεύει απόφαση που θα εκδώσει η ΑΑΔΕ, στις επόμενες ημέρες.
Μερική άρση κατάσχεσηςΤην ίδια στιγμή, ο ίδιος νόμος αυξάνει αισθητά και το ακατάσχετο όριο για χρέη προς το Δημόσιο. Το όριο ανεβαίνει από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ τον μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο και για έναν δηλωμένο λογαριασμό, εφόσον έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ. Αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον προστασία 350 ευρώ τον μήνα, δηλαδή έως 4.200 ευρώ τον χρόνο.
Αντίστοιχες αυξήσεις θεσπίζονται και για κατασχέσεις από τράπεζες και ιδιώτες. Το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό ανεβαίνει στα 1.600 ευρώ από 1.500 ευρώ, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς το προστατευόμενο όριο αυξάνεται στα 2.200 ευρώ από 2.000 ευρώ.
Τι κερδίζουν οι οφειλέτεςΓια χρέη προς το Δημόσιο, το ακατάσχετο αυξάνεται κατά 350 ευρώ τον μήνα, από 1.250 σε 1.600 ευρώ. Αυτό σημαίνει μερικό περιορισμό κατασχέσεων έως 4.200 ευρώ ετησίως.
Για χρέη προς τράπεζες και ιδιώτες, το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό αυξάνεται από 1.500 σε 1.600 ευρώ. Ενώ για κοινούς λογαριασμούς, το όριο ανεβαίνει από 2.000 σε 2.200 ευρώ.
Συνέπως για οφειλές σε τράπεζες και ιδιώτες οι κατασχέσεις αυτομάτως περιορίζονται κατά 100-200 ευρώ το μήνα, ή 1200 έως 2400 ευρώ το χρόνο.
Πηγή: newmoney.gr
Συνέπως για οφειλές σε τράπεζες και ιδιώτες οι κατασχέσεις αυτομάτως περιορίζονται κατά 100-200 ευρώ το μήνα, ή 1200 έως 2400 ευρώ το χρόνο.
Πηγή: newmoney.gr
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