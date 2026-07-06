Μπλόκο στις κατασχέσεις λογαριασμών: Πώς αίρεται η δέσμευση και ποιοι κερδίζουν έως 4.200 ευρώ ετησίως

Από Ιούλιο αύξηση του ακατάσχετου, αλλά και αποδέσμευση λογαριασμών που είχαν «παγώσει» λόγω χρεών στην Εφορία. Νέο παράθυρο και για αποδέσμευση ακινήτων. Κλειδί η εξόφληση του 25% της οφειλής και η τακτοποίηση των υπόλοιπων χρεών μέσω ρύθμισης ή νόμιμης αναστολής