Σε εφαρμογή το σχέδιο ανασυγκρότησης για τo νερό: Προς ενοποίηση 60 φορείς διαχείρισης σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Μέσα στον Ιούλιο κατατίθεται στη βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση στη διαχείριση των υδάτων - Η πρώτη φάση καλύπτει το 50% του πληθυσμού της χώρας, ενώ η λειψυδρία επιταχύνει τις αλλαγές - Άμεσα τα έργα σε νησιά και ηπειρωτική χώρα - Τι υποστηρίζουν οι δήμαρχοι