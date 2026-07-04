Το νησί-στοίχημα που γίνεται πολιτιστική πρωτεύουσα του κόσμου
Το νησί-στοίχημα που γίνεται πολιτιστική πρωτεύουσα του κόσμου
Πριν από είκοσι χρόνια ήταν απλά ένα ακόμα κομμάτι γης σκεπασμένο με άμμο, έξω από το Άμπου Ντάμπι. Σήμερα διεκδικεί θέση δίπλα στο Μονακό και το Μέιφερ
Το 2006, όταν το Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε ότι θα έφερνε το Guggenheim σε ένα νησί είκοσι επτά τετραγωνικών χιλιομέτρων χωρίς σχεδόν καμία υποδομή, η ιδέα ακουγόταν σαν φιλόδοξη υπερβολή του πλούσιου κράτους, ένα από εκείνα τα σχέδια που μένουν στα χαρτιά. Ο Frank Gehry ανέλαβε το σχέδιο.
Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2011 κι ανεστάλησαν σχεδόν αμέσως. Ακολούθησε σειρά καθυστερήσεων που έγινε παροιμιώδης στον κόσμο της αρχιτεκτονικής, με την ημερομηνία ολοκλήρωσης να μετατίθεται από το 2012 στο 2013, μετά στο 2015, μετά στο 2017, και ξανά και ξανά. Το 2019 ο διευθυντής του Guggenheim, Richard Armstrong, παραδεχόταν δημόσια πως είχε δώσει την ίδια υπόσχεση τόσες φορές που κανείς δεν τον πίστευε πια. Ε, δίκιο είχαν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2011 κι ανεστάλησαν σχεδόν αμέσως. Ακολούθησε σειρά καθυστερήσεων που έγινε παροιμιώδης στον κόσμο της αρχιτεκτονικής, με την ημερομηνία ολοκλήρωσης να μετατίθεται από το 2012 στο 2013, μετά στο 2015, μετά στο 2017, και ξανά και ξανά. Το 2019 ο διευθυντής του Guggenheim, Richard Armstrong, παραδεχόταν δημόσια πως είχε δώσει την ίδια υπόσχεση τόσες φορές που κανείς δεν τον πίστευε πια. Ε, δίκιο είχαν.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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