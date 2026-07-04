Το νησί-στοίχημα που γίνεται πολιτιστική πρωτεύουσα του κόσμου

Πριν από είκοσι χρόνια ήταν απλά ένα ακόμα κομμάτι γης σκεπασμένο με άμμο, έξω από το Άμπου Ντάμπι. Σήμερα διεκδικεί θέση δίπλα στο Μονακό και το Μέιφερ