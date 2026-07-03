Aman resort στο Μεξικό: Ακόμα και οι φωτογραφίες σε ηρεμούν
Aman resort στο Μεξικό: Ακόμα και οι φωτογραφίες σε ηρεμούν
Την 1η Αυγούστου η Aman ανοίγει το πρώτο της ξενοδοχείο στο Μεξικό, σε μία από τις πιο απόμερες ακτές της Μπάχα. Σε εποχή υπερτουρισμού, η σπανιότητα έγινε το πιο ακριβό προϊόν
Ανατολικά της οροσειράς Σιέρα ντε λα Λαγκούνα, πέρα από τα γήπεδα γκολφ και τις ξενοδοχειακές λωρίδες του Λος Κάμπος, υπάρχει μια εκδοχή της Μπάχα Καλιφόρνια που οι περισσότεροι ταξιδιώτες δεν βλέπουν ποτέ. Η έρημος κυλά ήσυχα ως την άκρη της Θάλασσας του Κορτές, η εκβολή του ποταμού κρατά τη δική της σιωπή, και η ακτή ανήκει -προς το παρόν- σχεδόν αποκλειστικά στα πουλιά. Αυτό το σημείο, το λεγόμενο East Cape, διάλεξε η Aman για να κάνει το ντεμπούτο της στο Μεξικό.
Το Amanvari ανοίγει την 1η Αυγούστου 2026 και είναι το πρώτο ξενοδοχείο της διάσημης, πανάκριβης κι εντελώς exclusive αλυσίδας, στη χώρα. Το όνομά του συνδυάζει τις σανσκριτικές λέξεις για την «ειρήνη» και το «νερό» και η τοποθεσία δικαιολογεί και τις δύο. Βρίσκεται εκεί όπου τρία διαφορετικά τοπία συναντιούνται: η έρημος, η θάλασσα και η εκβολή, με φόντο τα βουνά της Σιέρα ντε λα Λαγκούνα και μπροστά σε μία από τις λίγες παραλίες της περιοχής όπου μπορεί κανείς να κολυμπήσει. Οι 18 casitas -καθεμιά γύρω στα 82 τετραγωνικά με ιδιωτική θερμαινόμενη πισίνα και βεράντα- είναι τοποθετημένες άλλες ψηλά πάνω από το τοπίο, άλλες στην άμμο κι άλλες δίπλα στην εκβολή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το Amanvari ανοίγει την 1η Αυγούστου 2026 και είναι το πρώτο ξενοδοχείο της διάσημης, πανάκριβης κι εντελώς exclusive αλυσίδας, στη χώρα. Το όνομά του συνδυάζει τις σανσκριτικές λέξεις για την «ειρήνη» και το «νερό» και η τοποθεσία δικαιολογεί και τις δύο. Βρίσκεται εκεί όπου τρία διαφορετικά τοπία συναντιούνται: η έρημος, η θάλασσα και η εκβολή, με φόντο τα βουνά της Σιέρα ντε λα Λαγκούνα και μπροστά σε μία από τις λίγες παραλίες της περιοχής όπου μπορεί κανείς να κολυμπήσει. Οι 18 casitas -καθεμιά γύρω στα 82 τετραγωνικά με ιδιωτική θερμαινόμενη πισίνα και βεράντα- είναι τοποθετημένες άλλες ψηλά πάνω από το τοπίο, άλλες στην άμμο κι άλλες δίπλα στην εκβολή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα