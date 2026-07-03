Aman resort στο Μεξικό: Ακόμα και οι φωτογραφίες σε ηρεμούν

Την 1η Αυγούστου η Aman ανοίγει το πρώτο της ξενοδοχείο στο Μεξικό, σε μία από τις πιο απόμερες ακτές της Μπάχα. Σε εποχή υπερτουρισμού, η σπανιότητα έγινε το πιο ακριβό προϊόν