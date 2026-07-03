Επιτόκια: Διχασμένες οι απόψεις των στελεχών της ΕΚΤ για τις επόμενες κινήσεις
Επιτόκια: Διχασμένες οι απόψεις των στελεχών της ΕΚΤ για τις επόμενες κινήσεις
Η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε επίσης κυρίαρχο θέμα στη Σίντρα, απασχολώντας σημαντικά τα στελέχη
Μόλις τρεις εβδομάδες αφότου η ΕΚΤ αύξησε ομόφωνα τα επιτόκια ως απάντηση στον πόλεμο στο Ιράν, δεν υπάρχει συναίνεση ως προς το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια.
Τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν στη Σίντρα της Πορτογαλίας για το ετήσιο συμπόσιό τους, ήρθαν στην επιφάνεια διαφωνίες σχετικά με το αν το κόστος δανεισμού πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω για να επανέλθει ο πληθωρισμός στο 2% αλλά και για το πώς θα επηρεαστεί η οικονομία από την πυρετώδη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Στις αγορές έχουν επίσης αρχίσει να διαφαίνονται αμφιβολίες για το αν θα υπάρξει νέα κίνηση εντός του έτους.
Στο ένα στρατόπεδο βρίσκονται υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής όπως ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που προκλήθηκαν από την έναρξη της σύγκρουσης εξακολουθούν να εκδηλώνονται και ενδέχεται να φανoύν σε όλα τα επίπεδα, από ισχυρότερες μισθολογικές απαιτήσεις έως καθυστερημένες αυξήσεις στο κόστος των τροφίμων και των υπηρεσιών.
Άλλοι, ωστόσο, εκπλήσσονται ευχάριστα από την πτώση των τιμών του πετρελαίου που ακολουθεί την πρόοδο στις ειρηνευτικές προσπάθειες και δεν είναι πεπεισμένοι ότι θα υπάρξουν σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις. Η σημαντική πτώση του πληθωρισμού στην Eυρωζώνη τον Ιούνιο υποστηρίζει αυτή την άποψη. To Bloomberg Economics εκτιμά ότι ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί.
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Τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν στη Σίντρα της Πορτογαλίας για το ετήσιο συμπόσιό τους, ήρθαν στην επιφάνεια διαφωνίες σχετικά με το αν το κόστος δανεισμού πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω για να επανέλθει ο πληθωρισμός στο 2% αλλά και για το πώς θα επηρεαστεί η οικονομία από την πυρετώδη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Στις αγορές έχουν επίσης αρχίσει να διαφαίνονται αμφιβολίες για το αν θα υπάρξει νέα κίνηση εντός του έτους.
Στο ένα στρατόπεδο βρίσκονται υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής όπως ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν, οι οποίοι προειδοποιούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις που προκλήθηκαν από την έναρξη της σύγκρουσης εξακολουθούν να εκδηλώνονται και ενδέχεται να φανoύν σε όλα τα επίπεδα, από ισχυρότερες μισθολογικές απαιτήσεις έως καθυστερημένες αυξήσεις στο κόστος των τροφίμων και των υπηρεσιών.
Άλλοι, ωστόσο, εκπλήσσονται ευχάριστα από την πτώση των τιμών του πετρελαίου που ακολουθεί την πρόοδο στις ειρηνευτικές προσπάθειες και δεν είναι πεπεισμένοι ότι θα υπάρξουν σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις. Η σημαντική πτώση του πληθωρισμού στην Eυρωζώνη τον Ιούνιο υποστηρίζει αυτή την άποψη. To Bloomberg Economics εκτιμά ότι ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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