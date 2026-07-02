James Bond: Ταξίδι στους τόπους που γυρίστηκαν οι ταινίες του 007
James Bond: Ταξίδι στους τόπους που γυρίστηκαν οι ταινίες του 007
Ακολουθούμε τα ίχνη του διασημότερου πράκτορα και ανακαλύπτουμε τις πόλεις, τα ξενοδοχεία και τα τοπόσημα που έγραψαν τη δική τους ιστορία δίπλα στον 007
Η καθηλωτική Πορτογαλική Ριβιέρα
Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι η Πορτογαλία είναι η πραγματική πηγή έμπνευσης του πράκτορα 007. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η χώρα παρέμεινε ουδέτερη, η παραθαλάσσια περιοχή του Estoril και του Cascais, μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα, μετατράπηκε σε ένα «καταφύγιο κατασκόπων», εκεί όπου διπλωμάτες, έκπτωτοι βασιλείς και πράκτορες αντάλλασσαν βλέμματα και μυστικά. Σε αυτή την περιοχή, ο νεαρός τότε αξιωματικός της ναυτικής αντικατασκοπείας, Ian Fleming, έζησε τη δική του κατασκοπική περιπέτεια η οποία χρόνια αργότερα γέννησε το πρώτο του βιβλίο, το Casino Royale. Το ιστορικό Hotel Palácio Estoril, όπου διέμεινε ο Ian Fleming κατά την αποστολή του στην Πορτογαλία, αποτελούσε τότε σημείο συνάντησης πρακτόρων και διπλωματών και αργότερα συνέβαλε στην έμπνευση του κόσμου του James Bond. Στο Casino Estoril, δίπλα στο ξενοδοχείο, ο Fleming παρακολούθησε παιχνίδια υψηλού στοιχήματος στα οποία συμμετείχαν άνθρωποι του κόσμου των μυστικών υπηρεσιών. Η εμπειρία αυτή θεωρείται ότι ενέπνευσε τις σκηνές του καζίνο στο πρώτο μυθιστόρημα του James Bond, το Casino Royale.
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Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι η Πορτογαλία είναι η πραγματική πηγή έμπνευσης του πράκτορα 007. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς η χώρα παρέμεινε ουδέτερη, η παραθαλάσσια περιοχή του Estoril και του Cascais, μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα, μετατράπηκε σε ένα «καταφύγιο κατασκόπων», εκεί όπου διπλωμάτες, έκπτωτοι βασιλείς και πράκτορες αντάλλασσαν βλέμματα και μυστικά. Σε αυτή την περιοχή, ο νεαρός τότε αξιωματικός της ναυτικής αντικατασκοπείας, Ian Fleming, έζησε τη δική του κατασκοπική περιπέτεια η οποία χρόνια αργότερα γέννησε το πρώτο του βιβλίο, το Casino Royale. Το ιστορικό Hotel Palácio Estoril, όπου διέμεινε ο Ian Fleming κατά την αποστολή του στην Πορτογαλία, αποτελούσε τότε σημείο συνάντησης πρακτόρων και διπλωματών και αργότερα συνέβαλε στην έμπνευση του κόσμου του James Bond. Στο Casino Estoril, δίπλα στο ξενοδοχείο, ο Fleming παρακολούθησε παιχνίδια υψηλού στοιχήματος στα οποία συμμετείχαν άνθρωποι του κόσμου των μυστικών υπηρεσιών. Η εμπειρία αυτή θεωρείται ότι ενέπνευσε τις σκηνές του καζίνο στο πρώτο μυθιστόρημα του James Bond, το Casino Royale.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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