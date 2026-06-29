Vinted: Στη δίνη καταγγελιών για trafficking παιδιών - Τι απαντά η γνωστή πλατφόρμα πώλησης μεταχειρισμένων ειδών
Vinted: Στη δίνη καταγγελιών για trafficking παιδιών - Τι απαντά η γνωστή πλατφόρμα πώλησης μεταχειρισμένων ειδών
Χρήστες κατήγγειλαν ότι ορισμένες αγγελίες αποτελούσαν κωδικοποιημένα μηνύματα - Η Vinted απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς
Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η εφαρμογή μεταπώλησης μεταχειρισμένων ειδών Vinted, έπειτα από viral βίντεο στο TikTok που υποστήριζαν ότι ορισμένες αγγελίες ενδέχεται να σχετίζονται με εμπορία παιδιών. Ωστόσο, η ίδια η πλατφόρμα απορρίπτει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, τονίζοντας ότι δεν έχει εντοπίσει κανένα στοιχείο που να τους επιβεβαιώνει.
Η υπόθεση ξεκίνησε όταν χρήστες του TikTok και άλλων κοινωνικών δικτύων δημοσίευσαν στιγμιότυπα από αγγελίες στη Vinted, στις οποίες λούτρινα παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα εμφανίζονταν να πωλούνται σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, συνοδευόμενα από περιγραφές που περιλάμβαναν στοιχεία όπως ηλικία, ύψος, βάρος ή χαρακτηριστικά προσωπικότητας.
Οι αναρτήσεις αυτές οδήγησαν ορισμένους χρήστες στο συμπέρασμα ότι οι αγγελίες αποτελούσαν δήθεν κωδικοποιημένα μηνύματα για παράνομη διακίνηση παιδιών.
Η Vinted, η οποία ιδρύθηκε το 2008 στη Λιθουανία από τους Milda Mitkutė και Justas Janauskas, εξελίχθηκε από μια μικρή πλατφόρμα ανταλλαγής ρούχων σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές μεταχειρισμένων ειδών, με δεκάδες εκατομμύρια χρήστες σε πολλές χώρες. Στην πλατφόρμα διατίθενται προς πώληση κυρίως ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, παιχνίδια, βιβλία, είδη σπιτιού και ηλεκτρονικές συσκευές.
Απαντώντας στις κατηγορίες, η εταιρεία ανέφερε ότι πραγματοποίησε εκτενή έρευνα για τις επίμαχες αγγελίες και «δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να τις συνδέει με εγκληματική δραστηριότητα ή εμπορία παιδιών». Σύμφωνα με τη Vinted, οι φήμες βασίζονται σε παρερμηνεία του τρόπου λειτουργίας της πλατφόρμας. Ειδικότερα, εξήγησε ότι η ένδειξη της ηλικίας στις αγγελίες παιχνιδιών αφορά την ηλικιακή ομάδα για την οποία προορίζεται το παιχνίδι – όπως συμβαίνει και στις συσκευασίες των παιχνιδιών – και όχι την ηλικία κάποιου παιδιού. Το συγκεκριμένο πεδίο χρησιμοποιείται σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και δεν αφορά αποκλειστικά τα παιδικά είδη.
Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ορισμένες από τις αγγελίες φαίνεται να δημιουργήθηκαν σκόπιμα με στόχο να τροφοδοτήσουν τη σχετική συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρει, όταν διαπιστώνεται ότι πρόκειται για ψευδείς ή παραπλανητικές αγγελίες, αυτές αφαιρούνται άμεσα και λαμβάνονται μέτρα εις βάρος των λογαριασμών που τις δημοσίευσαν, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού τους. Παράλληλα, η Vinted δηλώνει ότι συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διεξάγουν τη δική τους έρευνα.
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Η υπόθεση ξεκίνησε όταν χρήστες του TikTok και άλλων κοινωνικών δικτύων δημοσίευσαν στιγμιότυπα από αγγελίες στη Vinted, στις οποίες λούτρινα παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα εμφανίζονταν να πωλούνται σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, συνοδευόμενα από περιγραφές που περιλάμβαναν στοιχεία όπως ηλικία, ύψος, βάρος ή χαρακτηριστικά προσωπικότητας.
O MAIOR EXPOSED DO ANO E NINGUÉM TÁ FALANDO SOBRE…— kaarolzx (@kaarolzx) June 28, 2026
Simplesmente usuários do Reddit expuseram que a empresa Amazon e o Vinted estão permitindo anúncios de crianças à venda de forma velada.
Os ped*filos usam da seguinte estratégia: anunciam brinquedos, ursos, bonecas e roupas de… pic.twitter.com/0cPFjPJVS9
Οι αναρτήσεις αυτές οδήγησαν ορισμένους χρήστες στο συμπέρασμα ότι οι αγγελίες αποτελούσαν δήθεν κωδικοποιημένα μηνύματα για παράνομη διακίνηση παιδιών.
Η Vinted, η οποία ιδρύθηκε το 2008 στη Λιθουανία από τους Milda Mitkutė και Justas Janauskas, εξελίχθηκε από μια μικρή πλατφόρμα ανταλλαγής ρούχων σε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές μεταχειρισμένων ειδών, με δεκάδες εκατομμύρια χρήστες σε πολλές χώρες. Στην πλατφόρμα διατίθενται προς πώληση κυρίως ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, παιχνίδια, βιβλία, είδη σπιτιού και ηλεκτρονικές συσκευές.
Απαντώντας στις κατηγορίες, η εταιρεία ανέφερε ότι πραγματοποίησε εκτενή έρευνα για τις επίμαχες αγγελίες και «δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να τις συνδέει με εγκληματική δραστηριότητα ή εμπορία παιδιών». Σύμφωνα με τη Vinted, οι φήμες βασίζονται σε παρερμηνεία του τρόπου λειτουργίας της πλατφόρμας. Ειδικότερα, εξήγησε ότι η ένδειξη της ηλικίας στις αγγελίες παιχνιδιών αφορά την ηλικιακή ομάδα για την οποία προορίζεται το παιχνίδι – όπως συμβαίνει και στις συσκευασίες των παιχνιδιών – και όχι την ηλικία κάποιου παιδιού. Το συγκεκριμένο πεδίο χρησιμοποιείται σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και δεν αφορά αποκλειστικά τα παιδικά είδη.
Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ορισμένες από τις αγγελίες φαίνεται να δημιουργήθηκαν σκόπιμα με στόχο να τροφοδοτήσουν τη σχετική συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως αναφέρει, όταν διαπιστώνεται ότι πρόκειται για ψευδείς ή παραπλανητικές αγγελίες, αυτές αφαιρούνται άμεσα και λαμβάνονται μέτρα εις βάρος των λογαριασμών που τις δημοσίευσαν, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού τους. Παράλληλα, η Vinted δηλώνει ότι συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διεξάγουν τη δική τους έρευνα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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