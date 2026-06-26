Γυάλινες προσόψεις, αφόρητη ζέστη: Η αρχιτεκτονική επιλογή που μετατρέπει τα σπίτια του Λονδίνου σε «θερμοκήπια»
Γυάλινες προσόψεις, αφόρητη ζέστη: Η αρχιτεκτονική επιλογή που μετατρέπει τα σπίτια του Λονδίνου σε «θερμοκήπια»
Ακατάλληλα τα σύγχρονα διαμερίσματα του Λονδίνου για τους ολοένα και συχνότερους καύσωνες
Στη βρετανική πρωτεύουσα, μια αρχιτεκτονική τάση που ξεκίνησε πριν από περίπου δύο δεκαετίες συνδέεται πλέον με αφόρητα επίπεδα θερμότητας στο εσωτερικό των κατοικιών.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πολυκατοικίες σχεδιασμένες σε σχήμα «κουτιού», γυάλινες προσόψεις και τεράστια παράθυρα, τα οποία συχνά υπάρχουν μόνο στη μία πλευρά του διαμερίσματος, επομένως δεν υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί ρεύμα αέρα. Καθώς οι θερμοκρασίες στο Λονδίνο αναμένεται αυτή την εβδομάδα να αγγίξουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, πολλοί κάτοικοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να αντεπεξέλθουν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πολυκατοικίες σχεδιασμένες σε σχήμα «κουτιού», γυάλινες προσόψεις και τεράστια παράθυρα, τα οποία συχνά υπάρχουν μόνο στη μία πλευρά του διαμερίσματος, επομένως δεν υπάρχει τρόπος να δημιουργηθεί ρεύμα αέρα. Καθώς οι θερμοκρασίες στο Λονδίνο αναμένεται αυτή την εβδομάδα να αγγίξουν τους 35 βαθμούς Κελσίου, πολλοί κάτοικοι δηλώνουν ότι δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να αντεπεξέλθουν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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