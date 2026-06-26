Μεγαλοεπενδυτής ακινήτων εγκατέλειψε τη Βρετανία πριν από τους φόρους της Ριβς – Στο μικροσκόπιο δωρεές που είχε κάνει στην ΥΠΟΙΚ

Ο Τζέραρντ Φερστέεχ, ιδρυτής της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Commercial Estates Group (CEG), μετέφερε πέρυσι τη φορολογική κατοικία του από τη Βρετανία στην Ισπανία, μόλις δύο ημέρες πριν από την κατάργηση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για τους εύπορους κατοίκους εξωτερικού