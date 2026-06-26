Μεγαλοεπενδυτής ακινήτων εγκατέλειψε τη Βρετανία πριν από τους φόρους της Ριβς – Στο μικροσκόπιο δωρεές που είχε κάνει στην ΥΠΟΙΚ
Μεγαλοεπενδυτής ακινήτων εγκατέλειψε τη Βρετανία πριν από τους φόρους της Ριβς – Στο μικροσκόπιο δωρεές που είχε κάνει στην ΥΠΟΙΚ
Ο Τζέραρντ Φερστέεχ, ιδρυτής της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Commercial Estates Group (CEG), μετέφερε πέρυσι τη φορολογική κατοικία του από τη Βρετανία στην Ισπανία, μόλις δύο ημέρες πριν από την κατάργηση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για τους εύπορους κατοίκους εξωτερικού
Η αποχώρηση ενός από τους πλέον γνωστούς επιχειρηματίες του βρετανικού real estate από το Ηνωμένο Βασίλειο, λίγες ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ οι αυξήσεις φόρων που προώθησε η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της επιδείνωσης των σχέσεων της κυβέρνησης των Εργατικών με τους εύπορους επενδυτές.
Ο Τζέραρντ Φερστέεχ, ιδρυτής της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Commercial Estates Group (CEG), μετέφερε πέρυσι τη φορολογική κατοικία του από τη Βρετανία στην Ισπανία, μόλις δύο ημέρες πριν από την κατάργηση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για τους εύπορους κατοίκους εξωτερικού, σύμφωνα με ανάλυση εταιρικών εγγράφων που πραγματοποίησε το Bloomberg.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο Τζέραρντ Φερστέεχ, ιδρυτής της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Commercial Estates Group (CEG), μετέφερε πέρυσι τη φορολογική κατοικία του από τη Βρετανία στην Ισπανία, μόλις δύο ημέρες πριν από την κατάργηση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος για τους εύπορους κατοίκους εξωτερικού, σύμφωνα με ανάλυση εταιρικών εγγράφων που πραγματοποίησε το Bloomberg.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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