Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα
Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση από την Εθνική Τράπεζα
Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αίτησης, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη μορφή χρηματοδότησης, αλλά και να διαχειριστούν επιτυχώς την αίτησή τους
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Η Εθνική Τράπεζα, σύμμαχος στο πλευρό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή εγγυημένη χρηματοδότηση σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δύο υποπρογράμματα / υποταμεία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των επιλέξιμων επιχειρήσεων:
• Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και
• Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με λιγότερα από 5 χρόνια λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η Εθνική Τράπεζα, σύμμαχος στο πλευρό των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή εγγυημένη χρηματοδότηση σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δύο υποπρογράμματα / υποταμεία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των επιλέξιμων επιχειρήσεων:
• Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και
• Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με λιγότερα από 5 χρόνια λειτουργίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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