Η σκοτεινή πλευρά των καλλυντικών που πωλούνται online

Από τα viral προϊόντα των social media μέχρι τα online marketplaces, η αναζήτηση του γνήσιου εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς ομορφιάς