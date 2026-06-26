Η σκοτεινή πλευρά των καλλυντικών που πωλούνται online
Η σκοτεινή πλευρά των καλλυντικών που πωλούνται online
Από τα viral προϊόντα των social media μέχρι τα online marketplaces, η αναζήτηση του γνήσιου εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς ομορφιάς
Ένα serum που έγινε viral μέσα σε λίγες ημέρες. Μια κρέμα που εμφανίζεται ξαφνικά σε αμέτρητα βίντεο και αναρτήσεις. Μια δελεαστική προσφορά που υπόσχεται το ίδιο προϊόν σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή. Το σύγχρονο skincare κινείται με την ταχύτητα των social media και των online αγορών, δημιουργώντας μια αγορά πιο ζωντανή και άμεση από ποτέ. Ταυτόχρονα όμως, η ίδια ταχύτητα έχει ανοίξει τη συζήτηση γύρω από ένα κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τον κόσμο της ομορφιάς: πόσο αυθεντικά είναι τα προϊόντα που διακινούνται στο ψηφιακό οικοσύστημα αγορών;
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO), τα τελευταία χρόνια η αγορά των καλλυντικών βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς δραστηριότητας που αφορά τις απομιμήσεις καταναλωτικών προϊόντων. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη ραγδαία ανάπτυξη του beauty e-commerce, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουμε και αγοράζουμε προϊόντα περιποίησης. Καθώς οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε χιλιάδες επιλογές από κάθε γωνιά του πλανήτη, οι γραμμές ανάμεσα στον επίσημο προμηθευτή, τον ανεξάρτητο πωλητή και τον άγνωστο μεταπωλητή γίνονται συχνά λιγότερο ευδιάκριτες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO), τα τελευταία χρόνια η αγορά των καλλυντικών βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς δραστηριότητας που αφορά τις απομιμήσεις καταναλωτικών προϊόντων. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη ραγδαία ανάπτυξη του beauty e-commerce, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτουμε και αγοράζουμε προϊόντα περιποίησης. Καθώς οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση σε χιλιάδες επιλογές από κάθε γωνιά του πλανήτη, οι γραμμές ανάμεσα στον επίσημο προμηθευτή, τον ανεξάρτητο πωλητή και τον άγνωστο μεταπωλητή γίνονται συχνά λιγότερο ευδιάκριτες.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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