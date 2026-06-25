Νέα σελίδα για τον Όμιλο ΑΚΤΟR με επενδύσεις 3 δισ. ευρώ έως το 2031, το πλάνο για ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. και ομόλογο 300 εκατ.



Πού θα κατευθυνθούν τα νέα κεφάλαια



Ενέργεια: Επίκεντρο η Ρουμανία και η καθετοποίηση



Στόχος 1 GW στις ΑΠΕ έως το 2027



Νέο επιχειρηματικό μοντέλο με μικρότερη εξάρτηση από τις κατασκευές



Ψηφιακός μετασχηματισμός και έλεγχος κόστους

Η διοίκηση χαρακτήρισε ως αδιαπραγμάτευτο κανόνα τη διατήρηση ισχυρού ισολογισμού, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μετά την άντληση περίπου 1 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων, ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA δεν θα υπερβεί ποτέ το επίπεδο του 4.Όπως τονίστηκε, το σύνολο του business plan βασίζεται σε συντηρητικές παραδοχές, ακριβώς ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο υπερδανεισμού (overleverage).«Η υγεία μιας εταιρείας περνάει μέσα από τον ισολογισμό της. Είναι ίσως ο σημαντικότερος δείκτης», ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση.Το επενδυτικό πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας προβλέπει συνολικές επενδύσεις περίπου 3 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων να κατευθύνεται στις παραχωρήσεις και στις υποδομές.Περίπου 300 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στον τομέα της κατασκευής, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων υψηλότερης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας.Οι αναλυτικές κατανομές των επενδύσεων θα παρουσιαστούν στο επικαιροποιημένο business plan.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ενεργειακό τομέα, όπου η εταιρεία δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου αλλά σχεδιάζει νέα έργα με βασικό γεωγραφικό άξονα τη Ρουμανία.Η διοίκηση εκτιμά ότι η συγκεκριμένη αγορά θα παρουσιάσει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες τα επόμενα χρόνια και αποτελεί έναν από τους βασικούς γεωστρατηγικούς στόχους του ομίλου.Παράλληλα, εξετάζονται επενδύσεις που θα ολοκληρώσουν την καθετοποίηση της ενεργειακής δραστηριότητας, τόσο στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας μέσω συστημάτων μπαταριών όσο και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την δημιουργία FSRU στην Ελλάδα.Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι αξιολογούνται επίσης πιθανές εξαγορές, εφόσον παρουσιαστούν κατάλληλες ευκαιρίες.Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τίθενται συγκεκριμένα ορόσημα ανάπτυξης.Ο όμιλος στοχεύει να διαθέτει περίπου 450 MW εγκατεστημένης ισχύος έως το τέλος του 2026, ενώ μέχρι το τέλος του 2027 ο στόχος ανεβαίνει στο 1 GW.Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής καθετοποίησης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου και ενίσχυσης των επαναλαμβανόμενων εσόδων.Ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του business plan είναι η αλλαγή της σύνθεσης της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου.Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζεται περιορισμός της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Αντίθετα, τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα λειτουργικά αποτελέσματα του κατασκευαστικού τομέα αναμένεται να αυξηθούν.Η διαφοροποίηση θα προέλθει από την ταχύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στους τομείς των παραχωρήσεων, της ενέργειας και των υποδομών.Στόχος είναι έως το 2031 περίπου το 35% του EBITDA να προέρχεται από την κατασκευή και το υπόλοιπο 65% από τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς κλάδους του ομίλου, δημιουργώντας ένα περισσότερο ισορροπημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο.Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η οργανωτική προετοιμασία για αυτή τη φάση ανάπτυξης έχει ήδη πραγματοποιηθεί.Σημαντικές επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί για τη διασύνδεση των συστημάτων SAP και Primavera, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης έργων και ελέγχου κόστους.Όπως επισημάνθηκε, ο όμιλος έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά του να προστατεύει τα περιθώρια κέρδους των έργων του, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό.Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, η διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος θα διαθέτει πλέον τόσο την κεφαλαιακή ισχύ όσο και την οργανωτική υποδομή για να υλοποιήσει το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ιστορίας του, επιδιώκοντας τη μετάβαση σε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο ανάπτυξης με μεγαλύτερη συμμετοχή των υποδομών, των παραχωρήσεων και της ενέργειας στη συνολική λειτουργική κερδοφορία.