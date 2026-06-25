Νέα σελίδα για τον Όμιλο ΑΚΤΟR με επενδύσεις 3 δισ. ευρώ έως το 2031, το πλάνο για ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. και ομόλογο 300 εκατ.
Νέα σελίδα για τον Όμιλο ΑΚΤΟR με επενδύσεις 3 δισ. ευρώ έως το 2031, το πλάνο για ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. και ομόλογο 300 εκατ.
Η διοίκηση παρουσίασε το συνολικό χρηματοδοτικό σχέδιο, το οποίο στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης μέσω της εισόδου ισχυρών διεθνών επενδυτών και τη διατήρηση αυστηρής χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA να παραμένει διαχρονικά κάτω από το όριο του 4
Σε μία από τις μεγαλύτερες κεφαλαιακές ενισχύσεις των τελευταίων ετών προχωρά ο όμιλος της Aktor δρομολογώντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 650 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα έκδοση ομολογιακού δανείου 300 εκατ. ευρώ, με στόχο να εξασφαλίσει τους πόρους για την υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία.
Η διοίκηση παρουσίασε το συνολικό χρηματοδοτικό σχέδιο, το οποίο στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης μέσω της εισόδου ισχυρών διεθνών επενδυτών και τη διατήρηση αυστηρής χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA να παραμένει διαχρονικά κάτω από το όριο του 4.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 650 εκατ. ευρώ, είναι πλήρως αναδεχόμενη (fully underwritten) από τις Bank of America, UBS και Goldman Sachs, γεγονός που ουσιαστικά διασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωσή της ανεξάρτητα από το επίπεδο συμμετοχής των επενδυτών.
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, ενώ παράλληλα όλοι οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μέσω του βιβλίου προσφορών.
Η διοίκηση εξήγησε ότι για τους μετόχους που κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης κατέχουν ποσοστό έως 3%, θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής μέχρι το υφιστάμενο ποσοστό τους. Για τους μετόχους με συμμετοχή άνω του 3%, η τελική κατανομή των νέων μετοχών θα αποφασιστεί από τη διοίκηση της εταιρείας.
Παράλληλα γνωστοποιήθηκε ότι δύο από τους βασικούς μετόχους έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής στην αύξηση με συνολικό ποσό περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα με την αύξηση κεφαλαίου, ο όμιλος προχωρά και στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ, το οποίο επίσης είναι πλήρως υποστηριζόμενο από τις ίδιες τρεις διεθνείς τράπεζες.
Στόχος της διοίκησης είναι τόσο η ολοκλήρωση της αύξησης όσο και η έκδοση του ομολογιακού να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου.
Την ίδια χρονική περίοδο θα παρουσιαστεί και το νέο επικαιροποιημένο business plan, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των παρουσιάσεων προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα κατά τη διάρκεια των roadshows.
Κεντρικός στρατηγικός στόχος της κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι η διεύρυνση της μετοχικής βάσης με ισχυρούς διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης του ομίλου.
Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η είσοδος νέων επενδυτών αποσκοπεί αποκλειστικά στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής δυνατότητας του ομίλου και στην υποστήριξη του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη τη διοικητική δομή.
Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, με στόχο τα EBITDA να διαμορφωθούν περίπου στα 650 εκατ. ευρώ έως το 2031.
Η διοίκηση παρουσίασε το συνολικό χρηματοδοτικό σχέδιο, το οποίο στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης μέσω της εισόδου ισχυρών διεθνών επενδυτών και τη διατήρηση αυστηρής χρηματοοικονομικής πειθαρχίας, με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA να παραμένει διαχρονικά κάτω από το όριο του 4.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 650 εκατ. ευρώ, είναι πλήρως αναδεχόμενη (fully underwritten) από τις Bank of America, UBS και Goldman Sachs, γεγονός που ουσιαστικά διασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωσή της ανεξάρτητα από το επίπεδο συμμετοχής των επενδυτών.
Αύξηση κεφαλαίου πλήρως καλυμμένη από τρεις διεθνείς τράπεζες
Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, ενώ παράλληλα όλοι οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μέσω του βιβλίου προσφορών.
Η διοίκηση εξήγησε ότι για τους μετόχους που κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης κατέχουν ποσοστό έως 3%, θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής μέχρι το υφιστάμενο ποσοστό τους. Για τους μετόχους με συμμετοχή άνω του 3%, η τελική κατανομή των νέων μετοχών θα αποφασιστεί από τη διοίκηση της εταιρείας.
Παράλληλα γνωστοποιήθηκε ότι δύο από τους βασικούς μετόχους έχουν ήδη εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής στην αύξηση με συνολικό ποσό περίπου 300 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα με την αύξηση κεφαλαίου, ο όμιλος προχωρά και στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ, το οποίο επίσης είναι πλήρως υποστηριζόμενο από τις ίδιες τρεις διεθνείς τράπεζες.
Παράλληλη έκδοση ομολογιακού 300 εκατ. ευρώ
Στόχος της διοίκησης είναι τόσο η ολοκλήρωση της αύξησης όσο και η έκδοση του ομολογιακού να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου.
Την ίδια χρονική περίοδο θα παρουσιαστεί και το νέο επικαιροποιημένο business plan, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση των παρουσιάσεων προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα κατά τη διάρκεια των roadshows.
Κεντρικός στρατηγικός στόχος της κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι η διεύρυνση της μετοχικής βάσης με ισχυρούς διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το υφιστάμενο μοντέλο διοίκησης του ομίλου.
Στόχος η προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδυτών
Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η είσοδος νέων επενδυτών αποσκοπεί αποκλειστικά στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής δυνατότητας του ομίλου και στην υποστήριξη του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητη τη διοικητική δομή.
Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, με στόχο τα EBITDA να διαμορφωθούν περίπου στα 650 εκατ. ευρώ έως το 2031.
EBITDA 650 εκατ. ευρώ το 2031
Η διοίκηση χαρακτήρισε ως αδιαπραγμάτευτο κανόνα τη διατήρηση ισχυρού ισολογισμού, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μετά την άντληση περίπου 1 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων, ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA δεν θα υπερβεί ποτέ το επίπεδο του 4.
Όπως τονίστηκε, το σύνολο του business plan βασίζεται σε συντηρητικές παραδοχές, ακριβώς ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο υπερδανεισμού (overleverage).
«Η υγεία μιας εταιρείας περνάει μέσα από τον ισολογισμό της. Είναι ίσως ο σημαντικότερος δείκτης», ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας προβλέπει συνολικές επενδύσεις περίπου 3 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων να κατευθύνεται στις παραχωρήσεις και στις υποδομές.
Περίπου 300 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στον τομέα της κατασκευής, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων υψηλότερης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας.
Οι αναλυτικές κατανομές των επενδύσεων θα παρουσιαστούν στο επικαιροποιημένο business plan.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ενεργειακό τομέα, όπου η εταιρεία δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου αλλά σχεδιάζει νέα έργα με βασικό γεωγραφικό άξονα τη Ρουμανία.
Η διοίκηση εκτιμά ότι η συγκεκριμένη αγορά θα παρουσιάσει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες τα επόμενα χρόνια και αποτελεί έναν από τους βασικούς γεωστρατηγικούς στόχους του ομίλου.
Παράλληλα, εξετάζονται επενδύσεις που θα ολοκληρώσουν την καθετοποίηση της ενεργειακής δραστηριότητας, τόσο στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας μέσω συστημάτων μπαταριών όσο και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την δημιουργία FSRU στην Ελλάδα.
Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι αξιολογούνται επίσης πιθανές εξαγορές, εφόσον παρουσιαστούν κατάλληλες ευκαιρίες.
Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τίθενται συγκεκριμένα ορόσημα ανάπτυξης.
Ο όμιλος στοχεύει να διαθέτει περίπου 450 MW εγκατεστημένης ισχύος έως το τέλος του 2026, ενώ μέχρι το τέλος του 2027 ο στόχος ανεβαίνει στο 1 GW.
Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής καθετοποίησης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου και ενίσχυσης των επαναλαμβανόμενων εσόδων.
Ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του business plan είναι η αλλαγή της σύνθεσης της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου.
Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζεται περιορισμός της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Αντίθετα, τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα λειτουργικά αποτελέσματα του κατασκευαστικού τομέα αναμένεται να αυξηθούν.
Η διαφοροποίηση θα προέλθει από την ταχύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στους τομείς των παραχωρήσεων, της ενέργειας και των υποδομών.
Στόχος είναι έως το 2031 περίπου το 35% του EBITDA να προέρχεται από την κατασκευή και το υπόλοιπο 65% από τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς κλάδους του ομίλου, δημιουργώντας ένα περισσότερο ισορροπημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο.
Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η οργανωτική προετοιμασία για αυτή τη φάση ανάπτυξης έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
Σημαντικές επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί για τη διασύνδεση των συστημάτων SAP και Primavera, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης έργων και ελέγχου κόστους.
Όπως επισημάνθηκε, ο όμιλος έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά του να προστατεύει τα περιθώρια κέρδους των έργων του, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό.
Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, η διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος θα διαθέτει πλέον τόσο την κεφαλαιακή ισχύ όσο και την οργανωτική υποδομή για να υλοποιήσει το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ιστορίας του, επιδιώκοντας τη μετάβαση σε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο ανάπτυξης με μεγαλύτερη συμμετοχή των υποδομών, των παραχωρήσεων και της ενέργειας στη συνολική λειτουργική κερδοφορία.
Πηγή: newmoney.gr
Όπως τονίστηκε, το σύνολο του business plan βασίζεται σε συντηρητικές παραδοχές, ακριβώς ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο υπερδανεισμού (overleverage).
«Η υγεία μιας εταιρείας περνάει μέσα από τον ισολογισμό της. Είναι ίσως ο σημαντικότερος δείκτης», ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της επόμενης πενταετίας προβλέπει συνολικές επενδύσεις περίπου 3 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων να κατευθύνεται στις παραχωρήσεις και στις υποδομές.
Πού θα κατευθυνθούν τα νέα κεφάλαια
Περίπου 300 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στον τομέα της κατασκευής, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων υψηλότερης επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας.
Οι αναλυτικές κατανομές των επενδύσεων θα παρουσιαστούν στο επικαιροποιημένο business plan.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ενεργειακό τομέα, όπου η εταιρεία δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου αλλά σχεδιάζει νέα έργα με βασικό γεωγραφικό άξονα τη Ρουμανία.
Ενέργεια: Επίκεντρο η Ρουμανία και η καθετοποίηση
Η διοίκηση εκτιμά ότι η συγκεκριμένη αγορά θα παρουσιάσει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες τα επόμενα χρόνια και αποτελεί έναν από τους βασικούς γεωστρατηγικούς στόχους του ομίλου.
Παράλληλα, εξετάζονται επενδύσεις που θα ολοκληρώσουν την καθετοποίηση της ενεργειακής δραστηριότητας, τόσο στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας μέσω συστημάτων μπαταριών όσο και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την δημιουργία FSRU στην Ελλάδα.
Η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι αξιολογούνται επίσης πιθανές εξαγορές, εφόσον παρουσιαστούν κατάλληλες ευκαιρίες.
Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τίθενται συγκεκριμένα ορόσημα ανάπτυξης.
Στόχος 1 GW στις ΑΠΕ έως το 2027
Ο όμιλος στοχεύει να διαθέτει περίπου 450 MW εγκατεστημένης ισχύος έως το τέλος του 2026, ενώ μέχρι το τέλος του 2027 ο στόχος ανεβαίνει στο 1 GW.
Η ανάπτυξη αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής καθετοποίησης του ενεργειακού χαρτοφυλακίου και ενίσχυσης των επαναλαμβανόμενων εσόδων.
Ένας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους του business plan είναι η αλλαγή της σύνθεσης της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου.
Νέο επιχειρηματικό μοντέλο με μικρότερη εξάρτηση από τις κατασκευές
Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζεται περιορισμός της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Αντίθετα, τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και τα λειτουργικά αποτελέσματα του κατασκευαστικού τομέα αναμένεται να αυξηθούν.
Η διαφοροποίηση θα προέλθει από την ταχύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στους τομείς των παραχωρήσεων, της ενέργειας και των υποδομών.
Στόχος είναι έως το 2031 περίπου το 35% του EBITDA να προέρχεται από την κατασκευή και το υπόλοιπο 65% από τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς κλάδους του ομίλου, δημιουργώντας ένα περισσότερο ισορροπημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο.
Η διοίκηση υπογράμμισε ότι η οργανωτική προετοιμασία για αυτή τη φάση ανάπτυξης έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
Ψηφιακός μετασχηματισμός και έλεγχος κόστους
Σημαντικές επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί για τη διασύνδεση των συστημάτων SAP και Primavera, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης έργων και ελέγχου κόστους.
Όπως επισημάνθηκε, ο όμιλος έχει ήδη αποδείξει την ικανότητά του να προστατεύει τα περιθώρια κέρδους των έργων του, γεγονός που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό.
Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, η διοίκηση εκτιμά ότι ο όμιλος θα διαθέτει πλέον τόσο την κεφαλαιακή ισχύ όσο και την οργανωτική υποδομή για να υλοποιήσει το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ιστορίας του, επιδιώκοντας τη μετάβαση σε ένα διαφοροποιημένο μοντέλο ανάπτυξης με μεγαλύτερη συμμετοχή των υποδομών, των παραχωρήσεων και της ενέργειας στη συνολική λειτουργική κερδοφορία.
Πηγή: newmoney.gr
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