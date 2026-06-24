Σταμάτης Τσαντάνης (Seanergy): «Η πραγματική αξία στη ναυτιλία δημιουργείται μέσα από την εξειδίκευση»

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Seanergy, μιλά στο newmoney.gr για τις προοπτικές της αγοράς Capesize, τις επενδύσεις της εταιρείας, τη σημασία της παρουσίας στο Nasdaq και τον ρόλο της ναυτιλίας στη σύνδεση της ελληνικής οικονομίας με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές