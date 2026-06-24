Σταμάτης Τσαντάνης (Seanergy): «Η πραγματική αξία στη ναυτιλία δημιουργείται μέσα από την εξειδίκευση»
Σταμάτης Τσαντάνης (Seanergy): «Η πραγματική αξία στη ναυτιλία δημιουργείται μέσα από την εξειδίκευση»
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Seanergy, μιλά στο newmoney.gr για τις προοπτικές της αγοράς Capesize, τις επενδύσεις της εταιρείας, τη σημασία της παρουσίας στο Nasdaq και τον ρόλο της ναυτιλίας στη σύνδεση της ελληνικής οικονομίας με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές
Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 800 εκατ. δολάρια τα τελευταία χρόνια, παρουσία άνω των 15 ετών στο Nasdaq και στόλο που την κατατάσσει ως τη μεγαλύτερη εισηγμένη pure-play εταιρεία Capesize παγκοσμίως, η Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP) αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες ελληνικές ναυτιλιακές δυνάμεις στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από γεωπολιτικές αναταράξεις, μεταβαλλόμενες εμπορικές ροές και αυξημένη αβεβαιότητα, η αγορά των Capesize παραμένει κομβικής σημασίας για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, μεταφέροντας τις βασικές πρώτες ύλες που στηρίζουν τη βιομηχανική παραγωγή, τις υποδομές και την οικονομική ανάπτυξη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Seanergy, Σταμάτης Τσαντάνης, μιλά στο newmoney.gr για τη στρατηγική εξειδίκευσης που ακολουθεί η εταιρεία στον κλάδο των Capesize, τις προοπτικές της αγοράς ξηρού φορτίου, το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ανανέωσης και ενίσχυσης του στόλου, τη σημασία της παρουσίας στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq, καθώς και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ναυτιλία στη διασύνδεση της ελληνικής οικονομίας με τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Seanergy, Σταμάτης Τσαντάνης, μιλά στο newmoney.gr για τη στρατηγική εξειδίκευσης που ακολουθεί η εταιρεία στον κλάδο των Capesize, τις προοπτικές της αγοράς ξηρού φορτίου, το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ανανέωσης και ενίσχυσης του στόλου, τη σημασία της παρουσίας στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq, καθώς και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ναυτιλία στη διασύνδεση της ελληνικής οικονομίας με τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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