Η οικονομία των ρεκόρ και η κοινωνία της ακρίβειας
Η οικονομία των ρεκόρ και η κοινωνία της ακρίβειας
Κέρδη-ρεκόρ για τις εισηγμένες το 2025 και ισχυρό ξεκίνημα το 2026, αλλά ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 5,2% και επτά στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα - Η νέα προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατήσει τις τιμές
Η ελληνική οικονομία παράγει σήμερα περισσότερα κέρδη, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ ό,τι πριν από λίγα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός του Μαΐου στο 5,2% και η κινητοποίηση της κυβέρνησης για μια νέα συμφωνία τιμών με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ δείχνουν ότι η μάχη με το κόστος ζωής μόνο λήξασα δεν μπορεί να θεωρηθεί.
Ο πληθωρισμός ξαναχτυπά καμπανάκι
Ο πληθωρισμός του Μαΐου λειτούργησε ως μία ακόμη υπενθύμιση ότι το πρόβλημα του κόστους ζωής παραμένει επίμονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,2% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αισθητή επιτάχυνση σε σχέση με έναν χρόνο πριν και παραμένοντας πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ο πληθωρισμός ξαναχτυπά καμπανάκι
Ο πληθωρισμός του Μαΐου λειτούργησε ως μία ακόμη υπενθύμιση ότι το πρόβλημα του κόστους ζωής παραμένει επίμονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,2% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας αισθητή επιτάχυνση σε σχέση με έναν χρόνο πριν και παραμένοντας πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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