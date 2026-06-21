Η οικονομία των ρεκόρ και η κοινωνία της ακρίβειας

Κέρδη-ρεκόρ για τις εισηγμένες το 2025 και ισχυρό ξεκίνημα το 2026, αλλά ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 5,2% και επτά στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα - Η νέα προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατήσει τις τιμές