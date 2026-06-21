Μυστικά και κώδικες πίσω από τα πολιτικά δείπνα ηγετών

Πίσω από κάθε κρατικό δείπνο κρύβονται πολλά. Το πρωτόκολλο, το φαγητό και η θέση των καλεσμένων μπορούν να μεταφέρουν πολιτικά μηνύματα