Μυστικά και κώδικες πίσω από τα πολιτικά δείπνα ηγετών
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Μυστικά και κώδικες πίσω από τα πολιτικά δείπνα ηγετών

Πίσω από κάθε κρατικό δείπνο κρύβονται πολλά. Το πρωτόκολλο, το φαγητό και η θέση των καλεσμένων μπορούν να μεταφέρουν πολιτικά μηνύματα

Μυστικά και κώδικες πίσω από τα πολιτικά δείπνα ηγετών
«Ελπίζω η διαφωνία μας να μη σε οδήγησε να ματαιώσεις την πρόσκληση για δείπνο γιατί πεινάω εξαιρετικά». Με αυτή τη φράση έκλεισε τον Απρίλιο του 2021 η επεισοδιακή κοινή συνέντευξη Τύπου του Νίκου Δένδια και του Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα. Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν διαφωνήσει δημόσια για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό, μπροστά στις κάμερες όλου του κόσμου. Το δείπνο, πάντως, έγινε κανονικά. Αυτή η διπλωματική ατάκα ήταν μέρος ενός άγραφου κανόνα που επιβιώνει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι διαφωνίες μπορεί να εκφράζονται δημόσια, όμως το τραπέζι σπάνια μένει άδειο.

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