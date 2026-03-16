Φοροελαφρύνσεις: Μειωμένα τεκμήρια διαβίωσης αλλά και μισός ο ΕΝΦΙΑ για χιλιάδες μικρούς οικισμούς

Οι νέες ελαφρύνσεις έρχονται σε συνέχεια της μείωσης των κρατήσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους

με κύριους ωφελούμενους νοικοκυριά που έχουν ιδιόκτητη στέγη, τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, μετά την ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ και την έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για εισοδήματα του 2025.



Οι δύο κύριες μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για πρώτες κατοικίες που βρίσκονται σε χιλιάδες μικρούς οικισμούς ανά την επικράτεια και η αναθεώρηση προς τα κάτω των τεκμηρίων διαβίωσης για σχεδόν μισό εκατομμύριο φορολογούμενους.



νέες ελαφρύνσεις έρχονται σε συνέχεια της μείωσης των κρατήσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του έτους, με πρόσθετες πρόνοιες για νέους εργαζόμενους και οικογένειες με παιδιά.



Χάρη στις αλλαγές, οι οποίες αποτελούν μέρος της φορολογικής μεταρρύθμισης της ΔΕΘ, όλοι οι συντελεστές φορολόγησης για εισοδήματα μεταξύ 10.000 και 40.000 ευρώ, δηλαδή για τη μεσαία τάξη, είναι οριζόντια μειωμένοι κατά δύο μονάδες. Προβλέπεται επίσης περαιτέρω μείωση δύο μονάδων ανά εξαρτώμενο τέκνο, ενώ πολύτεκνες οικογένειες θα δουν τη φορολογική επιβάρυνσή τους για τα πρώτα 20.000 ευρώ να μηδενίζεται.



Ανάλογα κέρδη έχουν οι νέοι εργαζόμενοι. Μισθωτοί έως 25 ετών δεν πληρώνουν πλέον φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ όσοι είναι 26 έως 30 ετών φορολογούνται με τον ιδιαίτερα χαμηλό εισαγωγικό συντελεστή, δηλαδή με 9%.



Μείωση φέτος, κατάργηση το 2027 Το «ψαλίδισμα» του



Η έκπτωση φέτος και η κατάργηση του χρόνου εφαρμόζεται επίσης σε ελαφρώς μεγαλύτερες κοινότητες της βόρειας Ελλάδας, συγκεκριμένα σε οικισμούς που έχουν έως 1.700 κατοίκους και βρίσκονται στη Δυτική Μακεδονία, στον Έβρο ή στους παραμεθόριους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και της Ηπείρου, ενθαρρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την παραμονή στην περιφέρεια.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, το μέτρο αφορά σχεδόν 13.000 οικισμούς πανελλαδικά, δηλαδή περίπου το 94% των οικισμών της χώρας, και θα μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση για περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών στις περιοχές αυτές.



Ευνοϊκές αλλαγές στα τεκμήρια Σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης, η φορολογική μεταρρύθμιση προβλέπει ευνοϊκές αλλαγές τόσο για τις κατοικίες όσο και για τα αυτοκίνητα.



Για τις κατοικίες, στις φετινές δηλώσεις έχουν μειωθεί κατά 30% οι συντελεστές βάσει των οποίων γίνεται ο υπολογισμός της αντικειμενικής δαπάνης για τη συντήρησή τους. Σημαντική έκπτωση, της τάξης του 35%, προβλέπεται ακόμη στην προσαύξηση που χρεώνεται για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.



Ως προς τα ΙΧ οχήματα, η φοροελάφρυνση προκύπτει από τον νέο τρόπο υπολογισμού του τεκμηρίου. Μέχρι πέρυσι η αντικειμενική δαπάνη προσδιοριζόταν με βάση τον κυβισμό, όμως από φέτος υπολογίζεται με κριτήριο τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, φέρνοντας σημαντικές εκπτώσεις για τους ιδιοκτήτες.



Πέραν του ΕΝΦΙΑ, οι μικροί οικισμοί της περιφέρειας ωφελούνται και από τη μείωση κατά 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες που διαμένουν εκεί. Η μείωση ισχύει αναδρομικά για τη χρήση 2025.

Επιπλέον, ελαφρύτερα θα είναι πλέον τα τεκμαρτά βάρη των ενήλικων εξαρτώμενων τέκνων, καθώς εξαιρούνται από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ άτομα που είναι μέχρι 18 ετών ή μέχρι 25 ετών και σπουδάζουν ή υπηρετούν στον στρατό και κατά το 2025 έχουν αποκτήσει οποιουδήποτε ύψους εισόδημα.