Το χρέος αποκτά «ταυτότητα»: Έρχεται βαθμολογία για ιδιώτες και επιχειρήσεις
Το χρέος αποκτά «ταυτότητα»: Έρχεται βαθμολογία για ιδιώτες και επιχειρήσεις
Το χρέος θα έχει πλέον τη δική του σήμανση για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς η κυβέρνηση θέτει σε λειτουργία ένα νέο σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται η οικονομική συμπεριφορά απέναντι στο Δημόσιο
Ένα νέο ψηφιακό σύστημα που θα βαθμολογεί την πιστοληπτική εικόνα πολιτών και επιχειρήσεων φέρνει η κυβέρνηση μέσω του gov.gr, με στόχο να δημιουργήσει για πρώτη φορά μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ιδιωτικού χρέους και της οικονομικής συμπεριφοράς απέναντι στο Δημόσιο.
Το νέο Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα αντλεί στοιχεία από ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ, αξιολογώντας εισοδήματα, περιουσία, οφειλές, ρυθμίσεις και συνέπεια στις πληρωμές. Με βάση αυτά τα δεδομένα, κάθε πολίτης και επιχείρηση θα λαμβάνει πιστοληπτική βαθμολογία σε κλίμακα από Α έως D, ανάλογα με το επίπεδο φερεγγυότητάς του.
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
Το νέο Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα αντλεί στοιχεία από ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ, αξιολογώντας εισοδήματα, περιουσία, οφειλές, ρυθμίσεις και συνέπεια στις πληρωμές. Με βάση αυτά τα δεδομένα, κάθε πολίτης και επιχείρηση θα λαμβάνει πιστοληπτική βαθμολογία σε κλίμακα από Α έως D, ανάλογα με το επίπεδο φερεγγυότητάς του.
Διαβάστε περισσότερα:newmoney.gr
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