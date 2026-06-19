Το χρέος αποκτά «ταυτότητα»: Έρχεται βαθμολογία για ιδιώτες και επιχειρήσεις

Το χρέος θα έχει πλέον τη δική του σήμανση για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς η κυβέρνηση θέτει σε λειτουργία ένα νέο σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται η οικονομική συμπεριφορά απέναντι στο Δημόσιο