6 στους 10 εργαζόμενους δεν φεύγουν από τη δουλειά τους ακόμα κι αν τους πνίγει

Από τη Μεγάλη Παραίτηση στη Μεγάλη Παραμονή, σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια. Τι λένε τα νούμερα και γιατί η ψυχολογία της παγιδευμένης δυσαρέσκειας έγινε το νέο εργασιακό φαινόμενο