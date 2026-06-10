6 στους 10 εργαζόμενους δεν φεύγουν από τη δουλειά τους ακόμα κι αν τους πνίγει
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6 στους 10 εργαζόμενους δεν φεύγουν από τη δουλειά τους ακόμα κι αν τους πνίγει

Από τη Μεγάλη Παραίτηση στη Μεγάλη Παραμονή, σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια. Τι λένε τα νούμερα και γιατί η ψυχολογία της παγιδευμένης δυσαρέσκειας έγινε το νέο εργασιακό φαινόμενο

6 στους 10 εργαζόμενους δεν φεύγουν από τη δουλειά τους ακόμα κι αν τους πνίγει
Πέρσι, εννέα στους δέκα Αμερικανούς εργαζόμενους έλεγαν ότι σχεδιάζουν να αλλάξουν δουλειά μέσα στη χρονιά. Φέτος, οι μισοί από αυτούς το ξανασκέφτηκαν. Δεν είναι πως άλλαξαν οι συνθήκες και είναι πιο… ικανοποιημένοι. Απλώς φοβούνται. Στις 6 Ιανουαρίου, η Monster έβγαλε στη δημοσιότητα το ετήσιο της WorkWatch Report -μια έρευνα σε 1.504 Αμερικανούς εργαζόμενους που είχε γίνει δύο εβδομάδες νωρίτερα, στις 15 Δεκεμβρίου του 2025, μέσω της πλατφόρμας Pollfish. Το νούμερο που τράβηξε όλα τα μάτια ήταν ένα: 43% .

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