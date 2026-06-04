Δυο design κατοικίες σε Θάσο και Κύθηρα

Δύο νησιά μακριά από το σύνηθες επίκεντρο της τουριστικής επικαιρότητας, αλλά κοντά σε ό,τι πραγματικά μετράει: στην αυθεντικότητα, στο τοπίο και στην αρμονική σχέση της κατοικίας με το φυσικό περιβάλλον