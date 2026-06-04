Δυο design κατοικίες σε Θάσο και Κύθηρα
Δυο design κατοικίες σε Θάσο και Κύθηρα
Δύο νησιά μακριά από το σύνηθες επίκεντρο της τουριστικής επικαιρότητας, αλλά κοντά σε ό,τι πραγματικά μετράει: στην αυθεντικότητα, στο τοπίο και στην αρμονική σχέση της κατοικίας με το φυσικό περιβάλλον
Δύο νησιά με έντονη φυσική ταυτότητα και σχετικά ήρεμη τουριστική κίνηση, αποτέλεσαν το σκηνικό για δύο projects. Το ένα στη Θάσο, από το γραφείο Minas Kosmidis Architects που ανέλαβε την ανακαίνιση ενός παλιού σπιτιού στα Λιμενάρια και το άλλο από το γραφείο R.C.Tech στον Αβλέμονα Κυθήρων.
Anemos House, Κύθηρα, R.C.TECH και Pendhapa Architects
Η κατοικία στα Κύθηρα γεννήθηκε μέσα από μια μακρόχρονη σχέση φιλίας, συνεργασίας και κοινής εμπειρίας του τόπου. Οι Pendhapa Architects, με έδρα το Λονδίνο, και οι R.C.TECH , με έδρα την Αθήνα, συνδέονται με μια φιλική σχέση που μετρά περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η πρώτη σκέψη για το έργο διατυπώθηκε ανεπίσημα σε μια παραλία των Κυθήρων, σε μια από εκείνες τις καλοκαιρινές συζητήσεις που μοιάζουν να ανήκουν περισσότερο στο τοπίο παρά στους ανθρώπους που τις κάνουν. Χρόνια κοινών επισκέψεων στο νησί, επαναλαμβανόμενων διαδρομών, παρατηρήσεων του φωτός, των ανέμων και της καθημερινής ζωής, δημιούργησαν μια βαθιά οικειότητα με τον τόπο. Η κατοικία προέκυψε μέσα από αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία· όχι ως ένα αντικείμενο τοποθετημένο στο τοπίο, αλλά ως μια φυσική συνέχεια της μακρόχρονης συνομιλίας με αυτό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Anemos House, Κύθηρα, R.C.TECH και Pendhapa Architects
Η κατοικία στα Κύθηρα γεννήθηκε μέσα από μια μακρόχρονη σχέση φιλίας, συνεργασίας και κοινής εμπειρίας του τόπου. Οι Pendhapa Architects, με έδρα το Λονδίνο, και οι R.C.TECH , με έδρα την Αθήνα, συνδέονται με μια φιλική σχέση που μετρά περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η πρώτη σκέψη για το έργο διατυπώθηκε ανεπίσημα σε μια παραλία των Κυθήρων, σε μια από εκείνες τις καλοκαιρινές συζητήσεις που μοιάζουν να ανήκουν περισσότερο στο τοπίο παρά στους ανθρώπους που τις κάνουν. Χρόνια κοινών επισκέψεων στο νησί, επαναλαμβανόμενων διαδρομών, παρατηρήσεων του φωτός, των ανέμων και της καθημερινής ζωής, δημιούργησαν μια βαθιά οικειότητα με τον τόπο. Η κατοικία προέκυψε μέσα από αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία· όχι ως ένα αντικείμενο τοποθετημένο στο τοπίο, αλλά ως μια φυσική συνέχεια της μακρόχρονης συνομιλίας με αυτό.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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