Τι θα πληρώσουν οι καταναλωτές τον Ιούνιο για ρεύμα: Οι ΑΠΕ κρατούν χαμηλά τις χρεώσεις, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν
Η αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και η σχετικά ήπια ζήτηση συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος χωρίς μεγάλες μεταβολές
Η σταθερότητα που επικράτησε στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον Μάιο αποτυπώθηκε και στα «πράσινα» τιμολόγια του Ιουνίου, με τους περισσότερους προμηθευτές να διατηρούν σχεδόν αμετάβλητες τις χρεώσεις τους.
Η αυξημένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η σχετικά ήπια ζήτηση συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος χωρίς μεγάλες μεταβολές επιτρέποντας στην αγορά να αποφύγει τις έντονες διακυμάνσεις παρά την αβεβαιότητα στην μέση ανατολή.
Η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε τον Μάιο στα 88,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 88,72 ευρώ/MWh τον Απρίλιο, καταγράφοντας ουσιαστικά μηδενική μεταβολή σε μηνιαία βάση. Η εξέλιξη αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στα πράσινα τιμολόγια, τα οποία συνδέονται με τη χονδρεμπορική αγορά μέσω του μηχανισμού διαμόρφωσης των χρεώσεων προμήθειας. Ως αποτέλεσμα, οι καταναλωτές θα δουν μικρές ή και μηδενικές μεταβολές στους λογαριασμούς τους και για τον Ιούνιο.
Κεντρικός παράγοντας πίσω από τη συγκράτηση των τιμών παραμένει η ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Η παραγωγή από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα κάλυψε σημαντικό μέρος της ζήτησης, περιορίζοντας την ανάγκη λειτουργίας των ακριβότερων θερμικών μονάδων μειώνοντας το συνολικό κόστος ηλεκτροπαραγωγής.
Το φθηνό ρεύμαΙδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες, η έντονη παραγωγή από φωτοβολταϊκά οδηγεί πλέον συστηματικά σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά. Σε αρκετές περιπτώσεις καταγράφονται μηδενικές, αλλά και αρνητικές τιμές, φαινόμενο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν σπάνιο για την ελληνική αγορά.
