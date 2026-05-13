Στιβ Μπλέιμ: 10 μαθήματα ζωής από τους μεγαλύτερους σταρ της ποπ

Ο Steve Blame υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της «χρυσής εποχής» του MTV Europe τη δεκαετία του 1980 και του 1990. Ως παρουσιαστής και Managing Editor του MTV News πήρε συνεντεύξεις από μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως μεταξύ άλλων από τους David Bowie, Madonna, Tina Turner, Elton John, Paul McCartney και Kurt Cobain. Παράλληλα, συμμετείχε σε κοινωνικές καμπάνιες του MTV γύρω από ζητήματα όπως το AIDS, η νεανική συμμετοχή και η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.Στη συνέχεια εργάστηκε σε διεθνείς τηλεοπτικές παραγωγές, συνέβαλε στη δημιουργία τηλεοπτικών formats, έγραψε βιβλία και συμμετείχε σε projects που διανεμήθηκαν από πλατφόρμες όπως το Netflix και η Amazon. Σήμερα ζει στην Ελλάδα, δρα ως πολιτισμικός σχολιαστής και ομιλητής, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο η ποπ κουλτούρα επηρεάζει την ταυτότητα, τη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη κοινωνία.Μάθημα 1: Αν έχεις δημιουργήσει ένα brand, μην το πετάςΗ Tina Turner, μετά τον χωρισμό της, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και ουσιαστικά δεν είχε τίποτα πέρα από το όνομά της. Γι’ αυτό και το κράτησε, παρά το γεγονός ότι ήταν το επίθετο του πρώην συζύγου της, Ike Turner, ο οποίος την κακοποιούσε.Στιβ Μπλέιμ: 10 μαθήματα ζωής από τους μεγαλύτερους σταρ της ποπΟ Steve Blame πήρε δύο από τα πιο σημαντικά μαθήματα ζωής από τους σταρ Tina Turner και David Bowie. @ AFP ForumΜάθημα 2: Η καινοτομία συμβαίνει όταν τελειώνει η άνεσηΒρες τον εαυτό σου μέσα στην εκτέλεση της ιδέας, ακόμη κι αν αυτό είναι άβολο. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Όταν η Tina Turner προσπάθησε να αναστήσει την καριέρα της, κυκλοφόρησε το τραγούδι What’s Love Got to Do with It, το οποίο αρχικά δεν ήθελε να τραγουδήσει, γιατί δεν έβρισκε τον εαυτό της μέσα σε αυτό. Τελικά, όμως, βρήκε έναν τρόπο να το συνδέσει με τη δική της ζωή: ήταν 45 ετών και όπως έχει πει, δεν είχε γνωρίσει μέχρι τότε την αληθινή αγάπη. Ο David Bowie έλεγε επίσης ότι όταν προχωράς μέσα στη θάλασσα και σταματήσεις να πατάς στον βυθό, τότε αρχίζεις να γίνεσαι δημιουργικός.Μάθημα 3: Συνδέσου, ακόμη κι αν αυτό γίνεται σε μεγάλη κλίμακαΗ Tina Turner, ακόμη και μπροστά σε κοινό 50.000 ανθρώπων, έδινε την εντύπωση ότι συνδεόταν προσωπικά με τον καθένα ξεχωριστά. Στην Ελλάδα, η Άννα Βίσση έχει αυτή την ικανότητα να συνδέεται έντονα με το κοινό της.Μάθημα 4: Δεν υπάρχει ηλικία για να υλοποιήσεις το όνειρό σουΗ Cher αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το τραγούδι Believe κυκλοφόρησε το 1998, όταν ήταν 52 ετών και έγινε παγκόσμια επιτυχία, εισάγοντας μάλιστα το Auto-Tune στην ποπ μουσική. Ο Johnny Cash, μέσα από τη σειρά δίσκων American Recordings, επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο μετά τα 60 του, αποκτώντας νέο κοινό και μεγάλη κριτική αναγνώριση.

Ο Steve Blame μάς εξομολογήθηκε και το δικό του όνειρο: «Ζώντας στην Ελλάδα, συνειδητοποίησα ότι θέλω να συνδέσω την ποπ κουλτούρα με το ευρύ κοινό. Θέλω να κάνω γνωστή τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα σε όλο τον κόσμο».Στιβ Μπλέιμ: 10 μαθήματα ζωής από τους μεγαλύτερους σταρ της ποπΟ Steve Blame, με την Γερμανίδα ηθοποιό Heike Makatsch (αριστερά) και την Madonna. @ Steve Blame InstagramΜάθημα 5: Η ταυτότητα δεν είναι κάτι που απλώς ανακαλύπτειςΗ ταυτότητα στη δημόσια ζωή είναι κάτι που σχεδιάζεις ενεργά. Μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ταυτότητα στη ζωή και στη δουλειά, έτσι ώστε να λειτουργεί για εσένα.Πολλοί πιστεύουν ότι η ταυτότητα είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Η Madonna έχασε τη μητέρα της από καρκίνο όταν ήταν πέντε ετών και μεγάλωσε μόνη με τον πατέρα της και τη νέα του σύζυγο. Όπως ανέφερε ο Steve Blame, αυτή η παιδική εμπειρία επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο διαμόρφωσε τη δημόσια εικόνα της. «Πρέπει να ζήσεις την ταυτότητά σου, αλλιώς δεν είναι αληθινή. Η ταυτότητα των σταρ είναι οι παιδικές τους πληγές και ο τρόπος που αυτές καθορίζουν την ενήλικη ζωή τους», είπε ο Steve Blame. Ο David Bowie είχε επίσης επηρεαστεί βαθιά από τη σχέση με τον ετεροθαλή αδελφό του Terry Burns, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά προβλήματα και αυτοκτόνησε το 1985. Ο Bowie μετέτρεψε τον φόβο και την αγωνία του σε δημιουργία και καλλιτεχνική μεταμόρφωση.Μάθημα 6: Έλεγξε το περιβάλλονΣε επαγγελματικό πλαίσιο, η δημιουργία συνθηκών που σου επιτρέπουν να αποδίδεις στο καλύτερό σου επίπεδο αποτελεί μορφή στρατηγικής ηγεσίας. «Όταν πήρα συνέντευξη από τη Madonna, το 1992, είχε μόλις κυκλοφορήσει το Erotica. Πριν ξεκινήσουμε, κάναμε έλεγχο ήχου και τη ρώτησα «Πώς ήταν η μέρα σου», για να ελέγξουμε τον ήχο. Εκείνη έβαλε αμέσως τα όρια λέγοντας: «Πρέπει να πεις: ένα-δύο, ένα-δύο».Μάθημα 7: Όταν αμφισβητείσαι, ανέβασε το επίπεδό σου«Εκείνη τη στιγμή που όλα πάνε άσχημα, τότε πρέπει να παλέψεις», είπε ο Steve Blame, περιγράφοντας τη συνέντευξή του με τη Madonna. «Προσπαθούσε να με βάλει σε κατώτερη θέση, προβάλλοντας το status της σταρ και θέλοντας να πάρει τον έλεγχο της συνέντευξης. Επίσης έθετε συχνά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης την ερώτηση «γιατί το ρώτησες αυτό»; Ήθελα όμως να της δείξω ότι εγώ καθοδηγώ τη συνέντευξη. Με συγκέντρωση έθεσα όσο πιο συγκεκριμένες και καλοδιατυπωμένες ερωτήσεις γινόταν. Και φυσικά δεν έπρεπε να δείξω ίχνος φόβου. Μετά τη συνέντευξη, με φίλησε μπροστά σε όλους. Κέρδισα την εμπιστοσύνη της».Στιβ Μπλέιμ: 10 μαθήματα ζωής από τους μεγαλύτερους σταρ της ποπΟ Steve Blame επί σκηνής, μιλώντας για την εμπειρία της συνάντησής του με τον Elton John. @ Steve BlameΜάθημα 8: Η συνεργασία μπορεί να είναι ισχυρότερη λύσηΟ Elton John δεν μπορούσε να γράψει στίχους, αλλά ήξερε να τους ερμηνεύει. Έτσι, στο πρόσωπο του Bernie Taupin, που ήξερε να γράφει αλλά όχι να ερμηνεύει, βρήκε τον ιδανικό δημιουργικό συνεργάτη.Μάθημα 9: Ο σκοπός πέρα από τον εαυτό σουΟ Elton John μεγάλωσε σε ένα ιδιαίτερα συντηρητικό περιβάλλον, όπου ο πατέρας του τον πίεζε να ακολουθήσει ένα πιο συμβατικό επάγγελμα. Για χρόνια προσπαθούσε να ξεφύγει μέσα από τις καταχρήσεις. Ο θάνατος του φίλου του Ryan White τον συγκλόνισε βαθιά και αποτέλεσε καθοριστική στιγμή στη ζωή του. Μέσα από αυτή τη δύσκολη διαδικασία συνειδητοποίησε τη δύναμη που μπορούσε να έχει η μουσική του για τη συγκέντρωση χρημάτων και την υποστήριξη ανθρώπων που είχαν ανάγκη. Από εκείνο το σημείο και μετά, άλλαξε ριζικά τον τρόπο ζωής και την πορεία της καριέρας του.Μάθημα 10: Ζήσε τη δική σου ζωή«Μπορείς να μάθεις από τον οποιονδήποτε», είπε ο Steve Blame. «Μία ημέρα πριν πεθάνει η μητέρα μου, μου ζήτησε να βρω έναν άνθρωπο που να μου φέρεται τόσο ευγενικά όσο της φέρθηκα εγώ. Και στο τέλος μού είπε: “Φύγε και ζήσε τη ζωή σου”. Το μεγαλύτερο μάθημα το έμαθα από τη μητέρα μου: προχώρα και ζήσε τη ζωή σου».Πληροφορίες: Η διάλεξη του Steve Blame με τίτλο «10 μαθήματα που θα ήθελα να είχα μάθει νωρίτερα από τους ποπ σταρ», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 13 Μαΐου, στις 19:00, στο θέατρο της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης.