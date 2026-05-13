Η ελληνική κουζίνα είναι μόδα στο Λονδίνο: Τα εστιατόρια, οι σεφ και το νέο κύμα
Τα ελληνικά εστιατόρια γνωρίζουν τη δική τους χρυσή εποχή στο Λονδίνο και η ελληνική γαστρονομία είναι ένα από τα πιο ισχυρά trends της λονδρέζικης εστίασης
Η νέα εικόνα της ελληνικής κουζίνας στο Λονδίνο
Κάπου στη Notting Hill, το 2012, η Χριστίνα Μουράτογλου άνοιξε το «Mazi» και ένιωθε ότι έπρεπε να αποδείξει κάτι. Το ελληνικό φαγητό, ήταν υποτιμημένο και παρεξηγημένο, σε σχέση με τις άλλες μεσογειακές κουζίνες. Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι τα βρετανικά σουπερμάρκετ πουλούσαν χούμους ως παραδοσιακό ελληνικό ντιπ και οι πελάτες το ζητούσαν. Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, η ίδια έχει ανοίξει άλλα δύο εστιατόρια, το «Suzi Tros», το 2019 και το «Maza», στο Mayfair, στις αρχές του 2026. Το Λονδίνο έχει αλλάξει.
Ο Ασημάκης Χανιώτης, ο σεφ που άνοιξε το «Myrtos» στο Kensington, το 2025, θυμάται ότι όταν έφτασε στο Λονδίνο το 2011, η ελληνική κουζίνα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη για μια πόλη αυτού του μεγέθους. Μια χούφτα ταβέρνες με μακροχρόνια παρουσία, λίγα εστιατόρια με ελληνοκυπριακές ρίζες. Αυτό ήταν όλο. Σήμερα το τοπίο είναι αγνώριστο: Gaia, Oma, Agora, Pyro, Myrtos, Maza, Lagana, Taverna Ermou, Fenix, Zylia. Τα ελληνικά κρασιά, όπως το Ασύρτικο, το Ξινόμαυρο και το Αγιωργίτικο, έχουν γίνει από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της λονδρέζικης εστίασης. Ο Χανιώτης συγκρίνει τη γαστρονομία με τη μόδα: ο κόσμος ψάχνει πάντα την επόμενη κουζίνα να εξερευνήσει, για καιρό ήταν η ιταλική και τώρα φαίνεται να έφτασε η στιγμή της ελληνικής.
