Σαρέν Χασκέλ: Το «Ελληνικό Τρίγωνο» στην καρδιά του νέου Δρόμου του Μεταξιού
Πώς η συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου μπορεί να εξελιχθεί σε επίκεντρο του νέου εμπορικού διαδρόμου IMEC- Τα έργα που ξεκίνησαν στο Ισραήλ - Θέμα ασφάλειας η ολοκλήρωση του GSI τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ
Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ μπορούν να αποτελέσουν το κέντρο των εμπορικών και ενεργειακών διαδρόμων που θα συνδέουν την Ασία και τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη, υποστηρίζει η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Σαρέν Χασκέλ (Sharren Haskel), σε συνέντευξή της στο newmoney, στο περιθώριο του συνεδρίου MARE MED III στην Αθήνα.
Η Ισραηλινή αξιωματούχος περιγράφει το λεγόμενο «Ελληνικό Τρίγωνο» (“Hellenic Triangle”) Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ως «νησίδα σταθερότητας» σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, επιμένοντας ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή όχι μόνο δεν υπονομεύει τα μεγάλα έργα διασύνδεσης, αλλά επιταχύνει την ανάγκη υλοποίησής τους.
«Η κρίση στη Μέση Ανατολή ενδυναμώνει τη δυναμική διασύνδεσης και μας κάνει να συνειδητοποιούμε ακόμη περισσότερο πόσο η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ — το “Ελληνικό Τρίγωνο” — μπορούν να αποτελέσουν μια νησίδα σταθερότητας και μια διαδρομή σύνδεσης ανάμεσα στη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Ευρώπη. Το “Ελληνικό Τρίγωνο” μπορεί να βρεθεί στο κέντρο του νέου Δρόμου του Μεταξιού» μας είπε.
Ο νέος Δρόμος του Μεταξιού είναι, σύμφωνα με την Σ. Χασκέλ, ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC), τον οποίο χαρακτηρίζει «μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες της γενιάς μας». Όπως σημειώνει, οι εξελίξεις στην περιοχή, από τη Συρία και το Ιράν έως τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, αποδεικνύουν πόσο ευάλωτες είναι οι υφιστάμενες εμπορικές και ενεργειακές διαδρομές.
