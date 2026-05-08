Αγορά ακινήτων: Τώρα και ασφάλιση ενοικίου
Το κόστος κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 2%-5% του ετήσιου ενοικίου - Προστατεύει τόσο τον ιδιοκτήτη από φέσια, όσο και τον ενοικιαστή από υπέρογκες εγγυήσεις

Μια νέα ασπίδα για την αγορά ακινήτων κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αναζητούν τρόπους να προστατευτούν από το μεγαλύτερο ρίσκο της μίσθωσης: τα απλήρωτα ενοίκια. Η ασφάλιση ενοικίου έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό, μετατρέποντας μια συμφωνία που μέχρι σήμερα βασιζόταν στην εμπιστοσύνη σε μια πιο επαγγελματική και ασφαλή διαδικασία.

Στην πράξη, το μοντέλο είναι απλό αλλά καθοριστικό. Αν ο ενοικιαστής δεν πληρώσει, ο ιδιοκτήτης δεν μένει εκτεθειμένος. Η ασφαλιστική εταιρεία καταβάλλει τα οφειλόμενα μισθώματα και στη συνέχεια αναλαμβάνει η ίδια τη διαδικασία διεκδίκησης των χρημάτων από τον ενοικιαστή. Με αυτό τον τρόπο ο ιδιοκτήτης διασφαλίζει το εισόδημά του και αποφεύγει τη χρονοβόρα και κοστοβόρα δικαστική διαμάχη.


