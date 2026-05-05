Εθνική Τράπεζα: Αύξηση κεφαλαίου, διανομή κερδών και ακύρωση ιδίων μετοχών στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης
Οι μέτοχοι ενέκριναν με ισχυρή απαρτία στη ΓΣ της 30ης Απριλίου κρίσιμες αποφάσεις για τη χρήση 2025
Σε κλίμα ισχυρής συμμετοχής και υψηλής απαρτίας πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπου οι μέτοχοι ενέκριναν κρίσιμες αποφάσεις για τη χρήση 2025, από τη διανομή κερδών έως την κεφαλαιακή ενίσχυση και τα προγράμματα ιδίων μετοχών.
Ακολουθεί η ανακοίνωση:
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα»), που πραγματοποιήθηκε στις 30 Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., με υβριδικό τρόπο, δηλαδή εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με τη φυσική παρουσία των Μετόχων στο Euronext Athens (πρώην Χρηματιστήριο Αθηνών), Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα, 10 442, παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο:
– για τα θέματα 1, 3-7, 9-11, 13β της Ημερήσιας Διάταξης, Mέτoχoι πoυ εκπρoσωπoύv 707.161.614 κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 914.715.1531 κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,73% επί του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, δηλαδή πάνω από το 1/5 τoυ μετοχικού κεφαλαίου.
– για τo θέμα 8 της Ημερήσιας Διάταξης, Mέτoχoι πoυ εκπρoσωπoύv 707.161.614 κοινές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές, επί συνόλου 914.715.1532 κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ήτοι ποσοστό 78,73% επί του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, δηλαδή πάνω από το 1/2 τoυ μετοχικού κεφαλαίου.
Για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ο συνολικός αριθμός των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι ήταν 707.161.614, ήτοι ποσοστό 77,31% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
H Τακτική Γενική Συνέλευση συνήλθε σε απαρτία και συvεδρίασε εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας, τους Ν. 4548/2018, Ν. 3864/2010 και Ν. 5131/2024, όπως ισχύουν, λαμβάνοντας τις παρακάτω αποφάσεις:
