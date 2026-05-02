Από την ανάκαμψη στην παραγωγικότητα για υψηλότερους μισθούς η επόμενη μάχη της οικονομίας

Νέα εργαλειοθήκη μεταρρυθμίσεων 2028-2034 σε συνεργασία κυβέρνησης με ΟΟΣΑ, ΤτΕ και ΙΟΒΕ – Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας προκειμένου η ανάπτυξη να περάσει στους μισθούς και το επίπεδο ζωής

Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων 2028-2034 το οποίο θέτουν στο προσκήνιο Κυβέρνηση και ΟΟΣΑ



Η βασική διαπίστωση πίσω από το σχέδιο είναι ότι, παρά τη βελτίωση βασικών μακροοικονομικών δεικτών, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να υστερεί στην παραγωγικότητα της εργασίας που κινείται περίπου στο 64% του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.







Τι αλλάζει Το νέο πακέτο παρεμβάσεων, παρουσιάστηκε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών από τον Κωστή Χατζηδάκη και τον γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν και περιγράφεται ως ο οδικός χάρτης της επόμενης δεκαετίας για μια οικονομία με περισσότερη



«Έως τώρα δώσαμε έμφαση στη δημοσιονομική σοβαρότητα και τη φιλοεπενδυτική πολιτική. Τώρα θα συνδυάσουμε την αύξηση της παραγωγικότητας με τη διανομή του πλούτου και της ανάπτυξης με κοινωνικά δίκαιο τρόπο» τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανακοινώνοντας συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για το νέο σχέδιο χάραξης της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στη χώρα.



Κωστής Χατζηδάκης, «θα αφορά την οικονομική και κοινωνική ατζέντα για την περίοδο 2028 - 2034. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Οι κυβερνήσεις έχουν την ιδεολογική και πολιτική τους φιλοσοφία, ωστόσο πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές», ανέφερε ο



«Κλειδί» οι μικρομεσαίες Στην «καρδιά» του σχεδίου τοποθετείται η διάχυση τεχνολογίας και καινοτομίας στις



Σύμφωνα με την ανάλυση του ο ΟΟΣΑ, το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας δεν είναι μόνο ποσοτικό αλλά και ποιοτικό: καλές πρακτικές λειτουργίας και αποτελεσματικότητας που εφαρμόζονται σε πιο οργανωμένες επιχειρήσεις, δεν διαχέονται επαρκώς ούτε στις μικρές ούτε στο σύνολο της αγοράς. Γι’ αυτό το ενδιαφέρον του Οργανισμού εστιάζει σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει, πέρα από τη διάχυση τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας, τη βελτίωση της δικαιοσύνης, την ευκολότερη πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε τραπεζικό δανεισμό, την ενίσχυση του πλαισίου για άυλες επενδύσεις, την αντιμετώπιση των δημογραφικών πιέσεων, αλλά και την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση και την ανταγωνιστικότητα.





Στόχος και επόμενο «στοίχημα» για την Ελλάδα, μέσα από τη νέα «εργαλειοθήκη» μέτρων που θα προκύψει από αυτή τη συνεργασία, δεν είναι απλώς να διατηρήσει την ανάπτυξη, αλλά να τη μετατρέψει σε υψηλότερη παραγωγικότητα που θα περάσει σε περισσότερες επιχειρήσεις αυξάνοντας συνολικά τα εισοδήματα.



Η προσέγγιση του ΟΟΣΑ συνδέει ευθέως τις μεταρρυθμίσεις με την καθημερινότητα επιχειρήσεων και εργαζομένων, επιδιώκοντας όχι απλώς καλύτερους δείκτες, αλλά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και ισχυρότερη μισθολογική προοπτική.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων, καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν ήδη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Η επιδίωξη είναι η αύξηση της παραγωγικότητας να μην προέλθει μόνο από κεφάλαιο και τεχνολογία, αλλά και από εργαζόμενους με καλύτερη κατάρτιση, ικανούς να αξιοποιούν νέα εργαλεία και να εντάσσονται σε πιο αποδοτικά παραγωγικά σχήματα.



Νέος «οδικός χάρτης» στην Οικονομία

Η συνεργασία αυτή έρχεται να καλύψει το κενό της «χαμένης δεκαετίας» που προηγήθηκε για τη χώρα μας. Ο Ματίας Κόρμαν υπογράμμισε ότι οι πολιτικές αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με νέο «πρόγραμμα λιτότητας», αλλά συνιστούν μια δέσμη δράσεων που μπορεί να αποδώσει απτά αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία, ακριβώς επειδή στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των εργαζομένων. Ενώ και ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η συνεργασία με τον ΟΟΣΑ δεν παραπέμπει σε «νέο μνημόνιο», αλλά σε μια μετάβαση από τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, στην αναπτυξιακή αναβάθμιση της οικονομίας.



Στους στρατηγικούς στόχους που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης περιλαμβάνονται επίσης η στενότερη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, η κινητοποίηση της ελληνικής διασποράς, η προώθηση της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης και η πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

02.05.2026, 08:22