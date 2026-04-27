Πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση για την ακρίβεια: Επιλέγονται στοχευμένες ενισχύσεις αντί για γενικευμένη μείωση ΦΠΑ
Η κυβέρνηση επιλέγει ενισχύσεις και φοροελαφρύνσεις αντί για οριζόντιες μειώσεις - Το σκεπτικό για ακρίβεια του φόρους τα επιδόματα και εισοδήματα
Με την ακρίβεια να πιέζει τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση βάζει φρένο –τουλάχιστον για τώρα– σε μια γενικευμένη μείωση του ΦΠΑ και επιλέγει ένα διαφορετικό μοντέλο στήριξης, βασισμένο σε στοχευμένες ενισχύσεις και πακέτα μέτρων. Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, ο λόγος είναι απλός: οι οριζόντιες μειώσεις φόρων δεν περνούν στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος του οφέλους να χάνεται στην αγορά και να μην φτάνει τελικά στον πολίτη.
Η γραμμή αυτή αποτυπώνει τη συνολική φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής, όπως παρουσιάστηκε από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Εκεί εξήγησε ότι η επιλογή των στοχευμένων μέτρων δεν είναι συγκυριακή, αλλά συνειδητή στρατηγική, με στόχο το όφελος να φτάνει απευθείας στον πολίτη.
Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε εκτεταμένες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών τα τελευταία χρόνια, από τον ΕΝΦΙΑ και τον εταιρικό φόρο μέχρι τα μερίσματα και τις εισφορές για εργαζομένους και επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε, η αρχική δέσμευση για μείωση της φορολογίας υλοποιήθηκε, αλλά με διαφορετικό μείγμα παρεμβάσεων και όχι μέσω μιας οριζόντιας μείωσης του ΦΠΑ.
Το βασικό επιχείρημα για την απόρριψη μιας τέτοιας κίνησης είναι η αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, μόνο ένα μικρό μέρος της μείωσης του ΦΠΑ περνά τελικά στον καταναλωτή, ενώ το μεγαλύτερο απορροφάται στην αγορά. Αντίθετα, οι επιδοτήσεις και οι άμεσες ενισχύσεις έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα, καθώς καταλήγουν κατευθείαν στον δικαιούχο.
Η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με τη δημοσιονομική πολιτική. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στη διατήρηση πλεονασμάτων και στη συνολική σταθερότητα της οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να δημιουργείται ο απαραίτητος δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις στήριξης. Με απλά λόγια, πρώτα εξασφαλίζονται τα έσοδα και στη συνέχεια διανέμονται στοχευμένα.
