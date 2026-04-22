Χατζημηνάς (Theon): Εξαγορές στο προσκήνιο και πιο κοντά ο στόχος του 1 δισ. ευρώ
Στα 600 εκατ. ευρώ ο πήχης των εσόδων για φέτος – Πως περιέγραψε στους αναλυτές ο Κρίστιαν Χατζημηνάς τη μετάβαση σε νέα προϊόντα και αγορές – Τα αποτελέσματα του 2025, το μέρισμα και οι προβλέψεις
Σε φάση επιτάχυνσης με αιχμή τις εξαγορές και τη διεύρυνση δραστηριοτήτων περνά η THEON, με τη διοίκηση να ανοίγει ξεκάθαρα το θέμα νέων κινήσεων και να φέρνει πιο κοντά τον στόχο για κύκλο εργασιών 1 δισ. ευρώ.
Στην ενημέρωση των αναλυτών χθες, ο επικεφαλής της εταιρείας, Κρίστιαν Χατζημηνάς, επιβεβαίωσε ότι εξετάζονται ενεργά εξαγορές, τονίζοντας ότι θα κινηθούν σε τομείς που ενισχύουν την τεχνολογική βάση και διευρύνουν τη δραστηριότητα της εταιρείας. Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, οι κινήσεις αυτές αποτελούν βασικό εργαλείο για την επόμενη φάση ανάπτυξης.
Στο ίδιο πλαίσιο, επανέφερε τον στόχο για έσοδα 1 δισ. ευρώ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να επιτευχθεί νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, εφόσον διατηρηθεί η δυναμική των παραγγελιών και προχωρήσουν οι επενδύσεις.
