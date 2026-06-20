Ισχυρότερο αποτύπωμα στην οικονομία από την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων

Η ΕΑΣΕ ενισχύει το αποτύπωμά της στον δημόσιο διάλογο και την οικονομία, ξεπερνώντας τα 520 μέλη που εκπροσωπούν επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 100 δισ. ευρώ, ενώ διευρύνει τη δράση της και εκτός Αττικής