Ισχυρότερο αποτύπωμα στην οικονομία από την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
Ισχυρότερο αποτύπωμα στην οικονομία από την Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων
Η ΕΑΣΕ ενισχύει το αποτύπωμά της στον δημόσιο διάλογο και την οικονομία, ξεπερνώντας τα 520 μέλη που εκπροσωπούν επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 100 δισ. ευρώ, ενώ διευρύνει τη δράση της και εκτός Αττικής
Τη διεύρυνση της επιρροής της Ένωσης Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) στον δημόσιο διάλογο, τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των μελών της και την επέτειο των 40 ετών από την ίδρυσή της ανέδειξε ο πρόεδρος της ΕΑΣΕ, Γιάννης Παπαχρήστου. Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της Ένωσης, έκανε λόγο για μια χρονιά με ιδιαίτερα θετικό αποτύπωμα, επισημαίνοντας ότι η ΕΑΣΕ αριθμεί πλέον περισσότερα από 520 μέλη, ενώ τα στελέχη που συμμετέχουν σε αυτήν εκπροσωπούν επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 100 δισ. ευρώ. Παράλληλα, στάθηκε στην πρώτη οργανωμένη διατύπωση θέσεων της Ένωσης για την οικονομία και το επιχειρείν, καθώς και στις δράσεις που ενίσχυσαν την παρουσία της εκτός Αττικής.
Ανοίγοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Παπαχρήστου ευχαρίστησε τα μέλη για τη στήριξη και τη συμμετοχή τους, επισημαίνοντας ότι η ΕΑΣΕ ξεπέρασε φέτος τα 520 μέλη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δύναμη που είχε ποτέ από την ίδρυσή της.
Όπως τόνισε, η ένταξη στην Ένωση δεν αποτελεί μια τυπική ιδιότητα, αλλά αναγνώριση μιας σημαντικής επαγγελματικής διαδρομής. «Ο άνθρωπος που είναι στην ΕΑΣΕ είναι σίγουρο ότι είναι άξιος και τα έχει καταφέρει στη ζωή του», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στην Ένωση τον ρόλο μιας κοινότητας καταξιωμένων στελεχών της ελληνικής αγοράς.
Ένα από τα βασικά επιτεύγματα της χρονιάς ήταν η ενίσχυση της παρουσίας της ΕΑΣΕ στη Θεσσαλονίκη, υλοποιώντας στην πράξη τη θέση ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας δεν περιορίζεται στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της Ένωσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή στελεχών που ταξίδεψαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας προκειμένου να παρακολουθήσουν τις δράσεις της ΕΑΣΕ, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική την ανταπόκριση των μελών της Βόρειας Ελλάδας.
Οι πρώτες επίσημες θέσεις για την οικονομία
Ξεχωριστή σημασία απέδωσε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, το οποίο διαμορφώθηκε από ομάδες εργασίας των ίδιων των μελών. Οι θέσεις αυτές παρουσιάστηκαν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και σε άλλες δημόσιες διοργανώσεις, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Παπαχρήστου, έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τη συζήτηση στους επιχειρηματικούς και θεσμικούς κύκλους. Στις προτεραιότητες που ανέδειξε η ΕΑΣΕ περιλαμβάνονται η ενίσχυση της παραγωγικότητας, καθώς και η ουσιαστικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όπως εξήγησε, η δημιουργία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων προϋποθέτει στενότερη συνεργασία μεταξύ γνώσης, πανεπιστημίων και πραγματικής οικονομίας.
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Ανοίγοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Παπαχρήστου ευχαρίστησε τα μέλη για τη στήριξη και τη συμμετοχή τους, επισημαίνοντας ότι η ΕΑΣΕ ξεπέρασε φέτος τα 520 μέλη, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δύναμη που είχε ποτέ από την ίδρυσή της.
Όπως τόνισε, η ένταξη στην Ένωση δεν αποτελεί μια τυπική ιδιότητα, αλλά αναγνώριση μιας σημαντικής επαγγελματικής διαδρομής. «Ο άνθρωπος που είναι στην ΕΑΣΕ είναι σίγουρο ότι είναι άξιος και τα έχει καταφέρει στη ζωή του», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας στην Ένωση τον ρόλο μιας κοινότητας καταξιωμένων στελεχών της ελληνικής αγοράς.
Ένα από τα βασικά επιτεύγματα της χρονιάς ήταν η ενίσχυση της παρουσίας της ΕΑΣΕ στη Θεσσαλονίκη, υλοποιώντας στην πράξη τη θέση ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας δεν περιορίζεται στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της Ένωσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή στελεχών που ταξίδεψαν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας προκειμένου να παρακολουθήσουν τις δράσεις της ΕΑΣΕ, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα σημαντική την ανταπόκριση των μελών της Βόρειας Ελλάδας.
Οι πρώτες επίσημες θέσεις για την οικονομία
Ξεχωριστή σημασία απέδωσε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, το οποίο διαμορφώθηκε από ομάδες εργασίας των ίδιων των μελών. Οι θέσεις αυτές παρουσιάστηκαν στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και σε άλλες δημόσιες διοργανώσεις, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Παπαχρήστου, έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τη συζήτηση στους επιχειρηματικούς και θεσμικούς κύκλους. Στις προτεραιότητες που ανέδειξε η ΕΑΣΕ περιλαμβάνονται η ενίσχυση της παραγωγικότητας, καθώς και η ουσιαστικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όπως εξήγησε, η δημιουργία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων προϋποθέτει στενότερη συνεργασία μεταξύ γνώσης, πανεπιστημίων και πραγματικής οικονομίας.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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