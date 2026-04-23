Χρήστος Μεγάλου: Στην Άμυνα το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, παρούσα η Πειραιώς στη χρηματοδότηση τέτοιων projects
Χρήστος Μεγάλου: Στην Άμυνα το επόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, παρούσα η Πειραιώς στη χρηματοδότηση τέτοιων projects
Παράλληλα, ο κ. Μεγάλου σημείωσε, ότι χρηματοδοτώντας εταιρίες τεχνολογίας η Πειραιώς θα ενδιαφερόταν αυτές να φθάσουν στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας, ώστε να έλθουν προς προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, προσφέροντάς τους μια πλατφόρμα ρευστότητας που θα ενισχύσει την αξία τους
Την ανακοίνωση πως η Τράπεζα Πειραιώς θα λειτουργήσει ενεργά στη μετά RRF εποχή για τη χρηματοδότηση σχεδίων στην άμυνα προανήγγειλε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, CEO της τράπεζας. Ο ίδιος σημείωσε πως αναμένει ένα «νέο RRF» με πόρους κοινοτικούς, που θα αφορά projects αμυντικά, στα οποία η τράπεζα θα έχει ενεργή παρουσία.
Συμμετέχοντας στο πάνελ «Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και η Επόμενη Γενιά Ελληνικών Πρωταθλητών» στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Μεγάλου φωτογράφησε τον σημαντικό ρόλο που παίζει και θα ήθελε περαιτέρω να παίξει η Τράπεζα Πειραιώς στην ανάπτυξη εταιριών τεχνολογίας με χρηματοδότηση και ενεργή συμμετοχή. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη συνεργασία με τη Natech η οποία δημιούργησε τη Snappi που άμεσα ξεπερνά τους 100.000 πελάτες.
«Η Πειραιώς στοχεύει να είναι πρωταγωνιστής σε αυτόν τον τομέα. Δημιουργείται αξία για τη χώρα, για την τράπεζα, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που συμμετέχουν και για τους μετόχους τους. Είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα, γιατί έχουμε ένα οικοσύστημα εταιριών χάρη στο υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εκπαίδευσης, στην ικανότητα των ανθρώπων να είναι εξωστρεφείς και στη δυνατότητα να χτίζουν παγκόσμιες επιχειρήσεις ξεκινώντας από μικρή κλίμακα και να εξελίσσονται», ανέφερε ο κ. Μεγάλου. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν στον τομέα της χρηματοδότησης αυτών των πρωτοβουλιών.
«Η χρηματοδότηση απαιτεί χρόνο και εκπαίδευση. Πλέον όμως είμαστε σε θέση να αξιολογούμε σχεδόν οποιαδήποτε τεχνολογική εταιρεία και ενδιαφερόμαστε έντονα να στηρίξουμε αυτό το οικοσύστημα», συμπλήρωσε ο κ. Μεγάλου.
Συμμετέχοντας στο πάνελ «Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και η Επόμενη Γενιά Ελληνικών Πρωταθλητών» στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Μεγάλου φωτογράφησε τον σημαντικό ρόλο που παίζει και θα ήθελε περαιτέρω να παίξει η Τράπεζα Πειραιώς στην ανάπτυξη εταιριών τεχνολογίας με χρηματοδότηση και ενεργή συμμετοχή. Ο ίδιος αναφέρθηκε στη συνεργασία με τη Natech η οποία δημιούργησε τη Snappi που άμεσα ξεπερνά τους 100.000 πελάτες.
«Η Πειραιώς στοχεύει να είναι πρωταγωνιστής σε αυτόν τον τομέα. Δημιουργείται αξία για τη χώρα, για την τράπεζα, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που συμμετέχουν και για τους μετόχους τους. Είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα, γιατί έχουμε ένα οικοσύστημα εταιριών χάρη στο υψηλό επίπεδο τεχνολογικής εκπαίδευσης, στην ικανότητα των ανθρώπων να είναι εξωστρεφείς και στη δυνατότητα να χτίζουν παγκόσμιες επιχειρήσεις ξεκινώντας από μικρή κλίμακα και να εξελίσσονται», ανέφερε ο κ. Μεγάλου. Παράλληλα, υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν στον τομέα της χρηματοδότησης αυτών των πρωτοβουλιών.
Πρωτοβουλία για εισαγωγή εταιριών τεχνολογίας στο ΧρηματιστήριοΣτη χρηματοδότηση τέτοιων projects και μέσα από την Ελληνική Κεφαλαιαγορά αναφέρθηκε ο κ. Μεγάλου λέγοντας πως στην Ελλάδα πλέον υπάρχει και ένα επιπλέον επίπεδο χρηματοδότησης, το οποίο στηρίζεται έντονα ως Πειραιώς: οι κεφαλαιαγορές. Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποτελεί πλέον μέρος του Euronext, μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας με μεγαλύτερη ρευστότητα και δυνατότητες χρηματοδότησης. Χρηματοδοτώντας εταιρίες τεχνολογίας η Πειραιώς θα ενδιαφερόταν αυτές να φθάσουν στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας, ώστε να έλθουν προς προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens), προσφέροντάς τους μια πλατφόρμα ρευστότητας που θα ενισχύσει την αξία τους.
«Η χρηματοδότηση απαιτεί χρόνο και εκπαίδευση. Πλέον όμως είμαστε σε θέση να αξιολογούμε σχεδόν οποιαδήποτε τεχνολογική εταιρεία και ενδιαφερόμαστε έντονα να στηρίξουμε αυτό το οικοσύστημα», συμπλήρωσε ο κ. Μεγάλου.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
