«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Στην τελική ευθεία για τις υπογραφές – Oι ημερομηνίες και ποιες ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν

Προ των πυλών για τις υπογραφές βρίσκεται το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα για το πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας (αντιπυραυλικό, αντιβαλλιστικό και αντι-drone) με οπλικά συστήματα από το Ισραήλ που θα δημιουργήσει τον Ελληνικό Θόλο και θα καλύψει όλη την χώρα.Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκε με κόστος 3 δισ. ευρώ έχει πάρει εδώ και καιρό το δρόμο της υλοποίησης και μετά την πολιτική απόφαση από το ΚΥΣΕΑ τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που απαιτούνται και μάλιστα με γοργούς ρυθμούς.Άλλωστε, τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη φλεγόμενη περιοχή με δύο πολέμους να μαίνονται και την Τουρκία να θέτει όλο και πιο επιτακτικά την Ελλάδα ως στόχο λόγω και της συνεργασίας με Ισραήλ και Κύπρο δεν αφήνουν πλέον πολλά περιθώρια για καθυστερήσεις.Η κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει το Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025 -2036 ύψους 30 δισ. ευρώ. και το πράττει βήμα – βήμα ακολουθώντας πάντα και τις κατευθύνσεις της στρατιωτικής ηγεσίας για να καλυφτούν οι σύγχρονες ανάγκες ισχυροποίησης των Ένοπλων Δυνάμεων.Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr στάλθηκε από τη ΓΔΑΕΕ τις προηγούμενες ημέρες το επίσημο ελληνικό αίτημα (Request For Proposal) για ποια και σε τι αριθμό συστήματα θέλουμε στην ισραηλινή διεύθυνση διεθνούς αμυντικής συνεργασίας (SIBAT) μετά και τις διαπραγματεύσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα και με τις εταιρείες (Rafael, IAI, ELTA).