Morgan Stanley για ΟΤΕ: Ισχυρή ανάπτυξη και βαθιά αξία – Tιμή στόχος στα 21,4 ευρώ
Αύξηση της τιμής στόχου κατά 3% - Διατηρείται η σύσταση «overweight» - Κρίσιμο ερώτημα αν ο ΟΤΕ θα ενταχθεί τελικά στους δείκτες ανεπτυγμένων αγορών της MSCI

Με νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 21 Απριλίου, η Morgan Stanley επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις της για τον ΟΤΕ, αυξάνοντας την τιμή στόχο κατά 3% στα 21,4 ευρώ, από 20,7 ευρώ προηγουμένως και διατηρώντας σύσταση «υπεραπόδοσης» (Overweight). Η τράπεζα βλέπει μια εταιρεία που συνεχίζει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς, παρά τις δύο πηγές αβεβαιότητας που έχουν κρατήσει τη μετοχή σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι δικαιολογούν τα θεμελιώδη της.

Ο ΟΤΕ εμφάνισε συνολική απόδοση άνω του 20% την τελευταία δωδεκάμηνη περίοδο, αλλά υποαπέδωσε ελαφρά τόσο του κλαδικού δείκτη όσο και της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς. Από την αρχή του 2026, η μετοχή κινείται θετικά αλλά με μέτριους ρυθμούς, στο +6% περίπου, κυρίως λόγω δύο παραγόντων που η Morgan Stanley αναλύει διεξοδικά. Το πρώτο είναι η είσοδος της ΔΕΗ στην αγορά οπτικής ίνας και η αβεβαιότητα γύρω από την ένταξη του ΟΤΕ στους δείκτες MSCI Αναπτυγμένων Αγορών, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από Emerging Market σε Developed Market.

