Jefferies: Νέα αυξημένη τιμή στόχος για την Τράπεζα Πειραιώς, διατηρεί τη σύσταση «buy»
Περιθώριο ανόδου 23% από τα τρέχοντα επίπεδα - Το payout ratio αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά από το 55% στο 65%, οδηγώντας σε μερισματικές αποδόσεις άνω του 8%
Σε αναβάθμιση της τιμής στόχου για την Τράπεζα Πειραιώς προχωρά η Jefferies, αυξάνοντάς την στα 10,30 ευρώ από 8,60 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά». Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου της τάξης του 23%, με τον επενδυτικό οίκο να εστιάζει στον συνδυασμό ισχυρής οργανικής ανάπτυξης, βελτίωσης της αποδοτικότητας και αυξανόμενων αποδόσεων προς τους μετόχους.
Σε επίπεδο μεγεθών, η Jefferies προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10% ετησίως, με τα EPS να διαμορφώνονται στα 0,90 ευρώ το 2026 και να προσεγγίζουν τα 1,11 ευρώ το 2028. Παράλληλα, η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί προς το 16%, επιβεβαιώνοντας τη σύγκλιση της τράπεζας με τους ισχυρότερους ευρωπαϊκούς ομίλους. Η Πειραιώς εμφανίζει ανάπτυξη, με ρυθμό αύξησης κερδών υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με περίπου 10% έκπτωση έναντι του κλάδου, παρά το γεγονός ότι εμφανίζει ανώτερη δυναμική σε επίπεδο κερδοφορίας και μερισμάτων.
