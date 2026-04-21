Αργύρης Σαλιαρέλης: Το θρίλερ για τον Πύργο στην Αίγινα και η μεγάλη ανατροπή στην τιμή
Το νέο σφυρί για τις 29 Απριλίου, η ανακοπή και η απόφαση που υπερδιπλασίασε την τιμή πρώτης προσφοράς από τα 1,65 εκατ. στα…5,36 εκατ. ευρώ
Σε «θρίλερ» εξελίσσεται η υπόθεση της αντιπαράθεσης μεταξύ του Αργύρη Σαλιαρέλη και του επιχειρηματία Παναγιώτη Κόζαρη, με επίκεντρο τον περίφημο Πύργο του πρώτου στην Αίγινα.
Κατά το πλούσιο ιστορικό που θα ζήλευε και… σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει το αξίωμα ότι «η ζωή μιμείται την τέχνη», αλλά την υπερβαίνει.
Όπως έχει αναδείξει το newmoney, η κόντρα ξεκινά από ένα δάνειο που οδήγησε στην κατάσχεση του Πύργου και στην απειλή του πλειστηριασμού.
Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Κόζαρης, είναι πεθερός του τραγουδιστή και ηθοποιού Πάνου Μουζουράκη, που παντρεύτηκε στις 27 Μαΐου 2023 τη φαρμακοποιό Μαριλού Κόζαρη, ενώ το γλέντι του γάμου τους έγινε στον υπερπολυτελή Πύργο Σαλιαρέλη στην Αίγινα.
