Σταθεροποίηση των τιμών πετρελαίου με φόντο την παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ–Ιράν, κοντά στα 95 δολ το Brent

Οι τιμές πετρελαίου κινούνται σταθεροποιητικά, καθώς ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν παράταση εκεχειρίας, με τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ να παραμένει περιορισμένη - Το Brent διατηρήθηκε κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι ενώ το WTI κινήθηκε κοντά στα 91 δολάρια