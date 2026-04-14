ΔΝΤ για ελληνική οικονομία: Βλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026 και αυξημένο πληθωρισμό στο 3,5%

Το Ταμείο προβλέπει μεγάλη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, από 8,9% το 2025 στο 7,4% εφέτος και στο 7,1% το 2027 - Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί από 2,9% πέρυσι στο 3,5% εφέτος για να υποχωρήσει στο 2,7% το 2027