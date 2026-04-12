Στενά του Ορμούζ: Τι φέρνει ένα μπλόκο από τις ΗΠΑ, ποιοι διέρχονται ακόμη και το οικονομικό πλήγμα για το Ιράν
Σύμφωνα με το Bloomberg, η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ παραμένει περιορισμένη, με το Ιράν να ελέγχει τη ροή πετρελαίου και λίγα πλοία να διέρχονται μέσω ειδικών αδειών, κυρώσεων και αδιαφανών πρακτικών
Το σχέδιο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να διακόψει τη διέλευση σχεδόν 2 εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού πετρελαίου ημερησίως, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση στην παγκόσμια προσφορά και στερώντας από την Τεχεράνη μια κρίσιμη οικονομική «ανάσα».
Την Κυριακή, η ναυσιπλοΐα παρέμεινε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, καθώς ο έλεγχος του Ιράν στο σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του κόσμου αποθαρρύνει τους περισσότερους πλοιοκτήτες από το να επιχειρήσουν διέλευση σε μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση.
Παρά τις ενδείξεις περιορισμένης βελτίωσης τις τελευταίες ημέρες – με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη διέλευση τριών μη ιρανικών υπερδεξαμενόπλοιων – η εικόνα παραμένει εύθραυστη. Αν και η συγκεκριμένη ημέρα αντιστοιχούσε σε ροή περίπου 6 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, μια τέτοια επίδοση δεν είχε διάρκεια ώστε να αντισταθμίσει τις απώλειες προσφοράς.
Αποκόπτεται μια από τις βασικότερες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν
Σε περίπτωση επιτυχούς αποκλεισμού, θα αποκοπεί μία από τις βασικότερες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν, μια δραματική μεταβολή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν οι ΗΠΑ είχαν δώσει εξαιρέσεις κυρώσεων για την αγορά ιρανικού πετρελαίου.
Όπως επισημαίνει ο Χόρχε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης της Rystad Energy, «ο Τραμπ επιχειρεί να πιέσει το Ιράν περιορίζοντας τη δυνατότητά του να ελέγχει το πέρασμα». Ωστόσο, προειδοποιεί ότι «ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι πλέον ιδιαίτερα υψηλός».
Από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, ο αριθμός των πλοίων που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ έχει καταρρεύσει, παραμένοντας σε μονοψήφια επίπεδα τις περισσότερες ημέρες, έναντι περίπου 135 διελεύσεων ημερησίως σε συνθήκες κανονικότητας.
Οι βασικοί τρόποι με τους οποίους συνεχίζεται, έστω και περιορισμένα, η διέλευση πλοίων είναι οι εξής:
Κυρώσεις και «σκιώδης» στόλος
Σε αντίθεση με άλλους παραγωγούς της περιοχής, το Ιράν συνέχισε σε μεγάλο βαθμό τις εξαγωγές του, μεταφέροντας περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τον περασμένο μήνα, με την Κίνα να αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής κατέρρευσαν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις όλα τα πλοία που διέσχιζαν τα Στενά είχαν άμεση ή έμμεση σύνδεση με το Ιράν ή βρίσκονταν υπό καθεστώς κυρώσεων.
Διπλωματικές άδειες διέλευσης
Ορισμένες χώρες επέλεξαν να διαπραγματευτούν απευθείας με την Τεχεράνη. Το Πακιστάν εξασφάλισε άδεια για 20 πλοία, αριθμό μεγαλύτερο από τον στόλο που διέθετε στην περιοχή, ενώ η Ινδία κατάφερε να περάσει οκτώ δεξαμενόπλοια υγραερίου. Παράλληλα, πλοία με προορισμό την Ταϊλάνδη έλαβαν άδεια εξόδου, με τη χώρα να επιδιώκει την αύξηση των αποστολών.
Συμμαχικές σχέσεις
Το Ιράκ, που χαρακτηρίζεται από το Ιράν ως «αδελφό κράτος», έλαβε εξαίρεση στις αρχές του μήνα. Παρά τις προσπάθειες διυλιστηρίων να εξασφαλίσουν πλοία για τη μεταφορά ιρακινού πετρελαίου, η αύξηση των διελεύσεων παραμένει περιορισμένη, με μόνο λίγα φορτία να έχουν διακινηθεί μέχρι στιγμής.
Σιωπηλά σήματα
Ορισμένα ελληνικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να διασχίζουν τα Στενά, απενεργοποιώντας τα συστήματα εντοπισμού τους. Η Dynacom Tankers Management Ltd. έχει καταφέρει να περάσει τουλάχιστον πέντε πλοία με αυτή τη μέθοδο. Ωστόσο, ο συνδυασμός απενεργοποίησης πομπών και παρεμβολών καθιστά δύσκολη την ακριβή καταγραφή της πραγματικής κίνησης.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
