Φυσικό αέριο: Η Αίγυπτος «κλειδώνει» όλη την παραγωγή από το κοίτασμα Αφροδίτη στην Κύπρο
Η Αίγυπτος εξασφαλίζει το σύνολο της παραγωγής του κοιτάσματος Αφροδίτη, ενισχύοντας την ενεργειακή της ασφάλεια και επενδύοντας σε νέα υποδομή μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο
Η Αίγυπτος συμφώνησε να αγοράσει το σύνολο της παραγωγής από το κοίτασμα φυσικού αερίου Αφροδίτη στην Κύπρο, όταν αυτό τεθεί σε λειτουργία σε περίπου έξι χρόνια, καθώς η χώρα της Βόρειας Αφρικής επιδιώκει να διασφαλίσει μακροπρόθεσμες προμήθειες για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση.
Η Egyptian Natural Gas Holding Co. υπέγραψε την προκαταρκτική συμφωνία με τις εταιρείες που διαχειρίζονται το κοίτασμα Αφροδίτη και την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κύπρου, καθώς και με τη NewMed Energy, η οποία διαθέτει συμμετοχή στο έργο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Οι εταίροι του κοιτάσματος και η Αίγυπτος συμφώνησαν επίσης σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στα ανοικτά των ακτών της αφρικανικής χώρας.
Παρότι η παραγωγή από το κοίτασμα Αφροδίτη αναμένεται να ξεκινήσει το 2031, σύμφωνα με τη NewMed, η Αίγυπτος θα ωφεληθεί από πρόσθετες ποσότητες αερίου, καθώς έχει μετατραπεί σε καθαρό εισαγωγέα λόγω της αύξησης της ζήτησης και της μείωσης της παραγωγής από τα εγχώρια κοιτάσματα. Οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί, ενώ η χώρα εξακολουθεί να εξαρτάται από αγωγούς που μεταφέρουν αέριο από το Ισραήλ.
Οι προμήθειες από το Ισραήλ επανεκκίνησαν πρόσφατα μετά από διακοπή περίπου ενός μήνα, καθώς τα κοιτάσματα που είχαν κλείσει προσωρινά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή επανήλθαν σε λειτουργία. Αντίστοιχες διακοπές στο παρελθόν είχαν οδηγήσει την Αίγυπτο να εξασφαλίσει επιπλέον φορτία LNG από τις διεθνείς αγορές.
Το Κάιρο και οι εταίροι του κοιτάσματος Αφροδίτη θα ιδρύσουν στην Αίγυπτο μια εταιρεία με την επωνυμία Aphrodite Midstream Co., η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου στα ανοικτά των ακτών της χώρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πέμπτης.
Η NewMed κατέχει ποσοστό 30% στην άδεια του κοιτάσματος Αφροδίτη, ενώ οι Chevron και Shell διατηρούν από 35% έκαστη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.
Πηγή: newmoney.gr
