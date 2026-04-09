Το πετρέλαιο ανεβαίνει και οι μετοχές πέφτουν καθώς αυξάνεται η αβεβαιότητα για την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν
Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο και το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, απειλούν να εκτροχιάσουν την εκεχειρία και να ανακόψουν τα κέρδη των μετοχών - Αναλυτές: Η ανάκαμψη των ασιατικών αγορών εξαρτάται από την αποσυμφόρηση στα Στενά του Ορμούζ
Η αβεβαιότητα δεν έφυγε ποτέ από τις αγορές τις τελευταίες πέντε εβδομάδες του πολέμου και τώρα συνεχίζεται για ακόμα μια φορά πιο έντονη, με τις μετοχές να υποχωρούν και το πετρέλαιο να ενισχύεται, καθώς η αισιοδοξία για την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν εξασθένησε μετά τις δηλώσεις της Τεχεράνης ότι αρκετοί όροι της συμφωνίας έχουν παραβιαστεί.
Ο δείκτης μετοχών MSCI Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησε κατά 0,9%, αφού ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τρεις όροι της πρότασης εκεχειρίας έχουν ήδη παραβιαστεί. Στον δείκτη, δύο μετοχές υποχωρούσαν για κάθε μία που ενισχυόταν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τη Wall Street και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωναν νωρίτερα πτώση 0,2%, υποδεικνύοντας ότι το τετραήμερο ανοδικό σερί των παγκόσμιων αγορών οδεύει προς ολοκλήρωση.
Στα ταμπλό της Ασίας, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε κατά 1,64%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε επίσης απώλειες 1,64%.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 σημείωσε απώλειες 0,90%, ενώ ο Topix κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,93%. Η υπουργός Οικονομικών της Ιαπωνίας, Σατσούκι Καταγιάμα, προειδοποίησε σήμερα Πέμπτη για τις επιπτώσεις της μεταβλητότητας των αγορών στα επιτόκια, σύμφωνα με το Reuters. «Οι αυξήσεις επιτοκίων που μεταδίδονται από άλλες αγορές μπορούν να εκδηλωθούν πολύ ταχύτερα από ό,τι αναμένουμε», δήλωσε.
Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (-0,085%).
Στην Κίνα, ο CSI 300 υποχώρησε κατά 0,64%, ακολουθώντας τις ευρύτερες απώλειες στις ασιατικές αγορές, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο δείκτης Hang Seng σημείωσε πτώση 0,35%.
Στην Ινδία, ο Nifty 50 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,75%. Χθες Τετάρτη, η κεντρική τράπεζα της χώρας προειδοποίησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει ενισχύσει τις πληθωριστικές πιέσεις, επισημαίνοντας παράλληλα κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα