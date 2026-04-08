Μαρινόπουλοι: Το τέλος μιας εποχής – Από την κυριαρχία της κατανάλωσης στο οριστικό exit
Μετά την ηχηρή απώλεια της Famar και την κατάρρευση της Μαρινόπουλος Α.Ε., η οικογένεια αποχωρεί σταδιακά από κάθε γνωστή δραστηριότητα – Η πώληση της Μαρινόπουλος Καφέ Α.Ε. (Starbucks) κλείνει τον κύκλο – Μοναδικό απομεινάρι η GAP Greece, που βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης, με τη σύμβαση franchise να λήγει το 2028
Για χρόνια, οι Μαρινόπουλοι ήταν η ίδια η εικόνα της κατανάλωσης στην Ελλάδα. Από τη Μαρινόπουλος Α.Ε. και τη συνεργασία με την Carrefour και τη Dia μέχρι τα Starbucks, τη Sephora Greece, τα Marks & Spencer Greece, το Beauty Shop, τη Fnac και τη GAP Greece, η οικογένεια έχτισε ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα που για περισσότερες από δύο δεκαετίες όριζε την αγορά και αποτύπωνε όσο κανένα άλλο την εποχή της υπερκατανάλωσης. Σήμερα, το οικοσύστημα αυτό έχει σχεδόν εξαφανιστεί!
Το τελευταίο και πιο συμβολικό βήμα είναι η πώληση της Μαρινόπουλος Καφέ Α.Ε. στον Alshaya Group. Με βάση τη συμφωνία, η Marinopoulos Brothers SA μεταβιβάζει το 100% της εταιρείας, μαζί με τη δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο. Το τίμημα για τις μετοχές είναι συμβολικό, στο 1 ευρώ, με την πραγματική αξία της συναλλαγής να εντοπίζεται στη χρηματοοικονομική της διάσταση: ο νέος επενδυτής αναλαμβάνει να καταβάλει 13,2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης και να εισφέρει επιπλέον 5 εκατ. ευρώ μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, κεφάλαια που κατευθύνονται στην αποπληρωμή τραπεζικών και λοιπών υποχρεώσεων.
