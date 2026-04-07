Eurobank Research: Θετική εκκίνηση της ελληνικής οικονομίας το 2026 – Οι κίνδυνοι από την ενεργειακή κρίση
Η ελληνική οικονομία ξεκίνησε το 2026 με σημαντική δυναμική, όμως, σύμφωνα με την ανάλυση της Eurobank Research, η άνοδος των τιμών ενέργειας και η γεωπολιτική ένταση αυξάνουν την αβεβαιότητα για τη συνέχεια της χρονιάς
Η εικόνα της ελληνικής οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνει μια διττή πραγματικότητα: από τη μία πλευρά, οι βασικοί δείκτες υψηλής συχνότητας καταγράφουν ανθεκτικότητα και θετική πορεία, από την άλλη, η ενεργειακή κρίση που συνδέεται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενισχύει τους κινδύνους για τους επόμενους μήνες.
Οι πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή του Περσικού Κόλπου συνεχίζονται για πέμπτη εβδομάδα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για οικονομίες όπως η ελληνική και η ευρωπαϊκή, που είναι καθαροί εισαγωγείς ενέργειας. Η μέση τιμή του πετρελαίου Brent εκτινάχθηκε στα 98,8 δολάρια ανά βαρέλι τον Μάρτιο του 2026, από 69,8 δολάρια τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας άνοδο 41,5%, ενώ σε ετήσια βάση η αύξηση φτάνει το 35,8%. Τις πρώτες ημέρες του Απριλίου, η τιμή διαμορφώθηκε ακόμη υψηλότερα, στα 106,7 δολάρια.
Όπως τονίζει στην ανάλυσή της η Eurobank Research, η σημασία αυτής της εξέλιξης είναι ιδιαίτερα έντονη για την Ελλάδα, καθώς το ενεργειακό της μείγμα βασίζεται σε ποσοστό άνω του 75% σε εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, με κυρίαρχη συμμετοχή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
