Μετά το πετρέλαιο, ακριβότερο και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο λόγω των απειλών Τραμπ για καταστροφή ιρανικών υποδομών
Τα συμβόλαια αναφοράς ενισχύθηκαν έως και 3,1%, έχοντας ήδη σημειώσει άνοδο άνω του 55% από την έναρξη του πολέμου
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κατέγραψαν ήπια άνοδο, μετά την κλιμάκωση των απειλών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για καταστροφή κρίσιμων υποδομών στο Ιράν, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν οι όροι του για συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης έως την προθεσμία της Τρίτης.
Τα προθεσμιακά συμβόλαια πρώτου μήνα στην Ολλανδία, που αποτελούν σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, κατέγραφαν άνοδο 1,5%, στα 50,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στις 08:21 το πρωί στο Άμστερνταμ.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να καταστρέψει «κάθε γέφυρα στο Ιράν μέχρι τα μεσάνυχτα της αυριανής ημέρας», εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως τις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής) της Τρίτης. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις θα μετατραπούν σε «φλεγόμενες, εκρηγνυόμενες και μη επαναχρησιμοποιήσιμες».
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ αποτελεί βασικό όρο οποιασδήποτε συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας την επαναλειτουργία τους «ύψιστη προτεραιότητα». Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει σε τέτοια πλήγματα εντείνοντας τις επιθέσεις του σε ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο — εξέλιξη που θα μπορούσε να επιδεινώσει περαιτέρω τη στενότητα της παγκόσμιας ενεργειακής προσφοράς.
Ειδικά για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, μια παρατεταμένη διαταραχή ενέχει τον κίνδυνο να δυσχεράνει την αναπλήρωση των αποθεμάτων, τα οποία βρίσκονται σήμερα λίγο πάνω από το 28%, ενόψει του επόμενου χειμώνα. Αν και το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών από τη Μέση Ανατολή κατευθύνεται συνήθως προς την Ασία, η συνέχιση των προβλημάτων στην περιοχή ενδέχεται να εντείνει τον ανταγωνισμό για τις περιορισμένες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα