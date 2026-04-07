Ο Τραμπ απευθύνει τελεσίγραφο στο Ιράν, το πετρέλαιο εκτοξεύεται: Στα $116 το αμερικανικό αργό, άνω των $111 το Brent
O Τραμπ επαναβεβαίωσε κατά τη χθεσινοβραδινή συνέντευξη Τύπου το τελεσίγραφο της Τρίτης για πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν
Ακόμα μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε τη ρητορική του, επαναλαμβάνοντας τις απειλές για πλήγματα σε πολιτικές υποδομές του Ιράν. Προειδοποίησε μάλιστα ότι η χώρα θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί μέσα σε μία νύχτα», εάν η ηγεσία της δεν προχωρήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Τα συμβόλαια αργού τύπου West Texas Intermediate για τον Μάιο ενισχύθηκαν άνω του 3,3%, φτάνοντας τα 116,13 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent Ιουνίου σημείωσε άνοδο περίπου 1,61%, στα 111,54 δολάρια.
Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις και γέφυρες στο Ιράν, εάν έως τις 20:00 (ώρα Ανατολικής Ακτής) της Τρίτης η Τεχεράνη δεν αποκαταστήσει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με την ιρανική πλευρά.
Το κλείσιμο της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού, που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν, προκάλεσε ισχυρό σοκ στην προσφορά, εκτοξεύοντας τις τιμές του αργού, των καυσίμων αεροσκαφών, του ντίζελ και της βενζίνης από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.
«Έχουν προθεσμία έως αύριο», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα δούμε τι θα συμβεί. Διαπραγματεύονται, πιστεύουμε καλή τη πίστει, και έχουμε τη στήριξη σημαντικών χωρών που επιθυμούν τον τερματισμό της κρίσης, καθώς επηρεάζονται και οι ίδιες».
Σύμφωνα με το Reuters, ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης που διαρκεί ήδη πέντε εβδομάδες. Ωστόσο, η Τεχεράνη αντιδρά στις πιέσεις για άμεσο άνοιγμα των Στενών, που αποτελούν κρίσιμο κόμβο για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
Το Ιράν φέρεται να απέρριψε την αμερικανική πρόταση εκεχειρίας, καταθέτοντας δικό του σχέδιο δέκα σημείων, το οποίο περιλαμβάνει μόνιμο τερματισμό των εχθροπραξιών, ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων και πρόγραμμα ανοικοδόμησης.
Παρά ταύτα, οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας πριν από τη λήξη της προθεσμίας παραμένουν περιορισμένες.
Απαντώντας στην ιρανική πρόταση, ο Τραμπ δήλωσε: «Έκαναν μια σημαντική πρόταση. Δεν είναι αρκετή, αλλά πρόκειται για ένα ουσιαστικό βήμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί».
Όπως σημειώνει ο Εντ Γιαρντένι της Yardeni Research, «είναι αδύνατο να προβλεφθεί η κατάληξη. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ούτε η υποχώρηση του Ιράν, ούτε μια νέα παράταση της προθεσμίας από τον Τραμπ, ούτε και η κλιμάκωση του πολέμου. Η ομίχλη του πολέμου παραμένει πυκνή».
