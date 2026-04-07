Το πετρέλαιο ξαναγράφει τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος: Aνάπτυξη στο 1,9% από 2,1% πέρυσι, πληθωρισμός πάνω από 3%
H Μέση Ανατολή αλλάζει την εξίσωση για την ελληνική Οικονομία - Ταυτόχρονα αισιόδοξη και προειδοποιητική η Τράπεζα της Ελλάδος - Το τριπλό χτύπημα του ενεργειακού σοκ
Σε ανατροπή των προβλέψεών της για την ελληνική οικονομία, την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, υποχρεώνουν οι διεθνείς συνθήκες την Τράπεζα της Ελλάδος. Στην ετήσια έκθεσή της την οποία παρουσίασε εχθές ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, αποκαλύπτεται μία Οικονομία με «δύο πρόσωπα»:
– από τη μια, μια οικονομία που για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά αναπτύσσεται πολύ ταχύτερα από την ευρωζώνη, με ανεργία στο χαμηλότερο επίπεδο 16 ετών και το δημόσιο χρέος σε ελεύθερη πτώση.
– από την άλλη, το 2026 φέρνει ξαφνικά την οικονομία αντιμέτωπη με ένα νέο ενεργειακό σοκ -από τη Μέση Ανατολή τη φορά αυτή- το οποίο ανακόπτει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, επιβραδύνει την ανάπτυξη και ξαναφέρνει στο τραπέζι τον κίνδυνο που όλοι νόμιζαν ότι είχαν αφήσει πίσω τους: τον στασιμοπληθωρισμό.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μίλησε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έναν τόνο που δύσκολα συνηθίζουμε από κεντρικούς τραπεζίτες: ταυτόχρονα αισιόδοξο και προειδοποιητικό. «Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση σε σχέση με το παρελθόν» είπε… Και αμέσως μετά, ανακοίνωσε αναθεώρηση των προβλέψεων προς τα κάτω!
Με τα νέα δεδομένα, η ΤτΕ αναθεωρεί τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2026 στο 1,9%, από 2,1% πέρυσι. Αλλά και για την ευρωζώνη η εικόνα είναι χειρότερη: ανάπτυξη 0,9% το 2026, από 1,4% το 2025.
