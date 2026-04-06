VENERGY: Διπλή επέκταση στόλου σε LR2 και Suezmax
Η ελληνική εταιρεία του Βύρωνα Βασιλειάδη ενισχύει τον στόλο δεξαμενόπλοιων με έξι LR2 και τέσσερα Suezmax, επενδύοντας σε οικολογικό και ευέλικτο σχεδιασμό
Η VENERGY Maritime, συμφερόντων του Βύρωνα Βασιλειάδη, προχωρά σε στρατηγική ενίσχυση του στόλου δεξαμενόπλοιων της, καλύπτοντας τόσο τα προϊόντα πετρελαίου (clean) όσο και το αργό (crude). Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την επιθετική επέκταση της εταιρείας σε πολλαπλά segments της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, η VENERGY, υπό την καθοδήγηση του αυτοδημιούργητου επιχειρηματία, άσκησε τα δικαιώματα προαίρεσης για δύο ακόμη δεξαμενόπλοια τύπου LR2 στο ναυπηγείο New Times Shipbuilding, ανεβάζοντας το συνολικό πρόγραμμα σε έξι πλοία. Η ολοκλήρωση αυτής της σειράς προβλέπεται έως το 2029, με πλοία χωρητικότητας 113.000–115.000 dwt, οικολογικού σχεδιασμού και εξοπλισμένα με scrubbers.
Αυτά τα πλοία προσφέρουν στους ναυλωτές ευελιξία καυσίμων και υψηλή ενεργειακή απόδοση, στοιχείο που ανταποκρίνεται στις αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Η συγκέντρωση έξι LR2 δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και ενισχύει τη θέση της VENERGY στις μακρινές μεταφορές διυλισμένων προϊόντων.
